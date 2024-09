Boks

Nabory do Klubu Bokserskiego Legia

Czwartek, 26 września 2024 r. 08:08 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Klub Bokserski Legia Warszawa ogłasza nabory do grup dzieci i młodzieży - już od siódmego roku życia. Zajęcia prowadzone są przy ulicy Waldorffa 31 na Forcie Bema. Zajęcia dostosowane są do wieku trenujących i są prowadzone przez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie.



Dzieci w wieku 7-9 lat trenują we wtorki i czwartki w godzinach 17:30 - 19:00, dzieci w wieku 10-12 lat w poniedziałki, środy i piątki od 17:00 do 18:30, grupa dla dzieci w wieku 13-16 lat ćwiczy w poniedziałki, środy i piątki od 18:30 do 20:00, a młodzież powyżej 16. roku życia ma zaplanowane zajęcia w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 18:30 - 20:00. Zapraszamy!



Więcej informacji można znaleźć tutaj.