Na stadionach: Palenie uzależnia

Środa, 2 października 2024 r. 16:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu oprócz meczów ligowych mogliśmy pasjonować się rywalizacją w Pucharze Polski, a następnie poznaliśmy pary kolejnej rundy PP, która rozegrana zostanie pod koniec października. Najliczniej na wyjazdowym szlaku pojawili się fani Śląska, którzy na mecz przyjaźni (pierwszy po wielu latach na poziomie ekstraklasy) wybrali się do Lublina w 1200 osób. Ultrasi Motoru zaprezentowali oprawę "Za te dwa miasta, futbol i kult chuligaństwa".









Choreografie przygotowali również kibice Cracovii ("O zwycięstwo dzisiaj gra duma pasiastego Krakowa"), Wisły Kraków ("Bijemy na alaram"), Elany ("Wstrzymujemy mecze, poruszamy stadiony"), Avii ("Fanatyczny Klimat Sektora"), GKS-u Bełchatów ("Zielony Bełchatów - naturalnie!") i Tarnovii ("1909-2024 Historia bez końca"). Na wyjazdach ultrasował Ruch w Stalowej Woli ("Just have fUN") i Star Starachowice w Tarnobrzegu ("To nie siara, tak się bawi wiara Stara").



Bardzo pomysłową prezentację przygotowali ultrasi ŁKS-u - prezentacja przedstawia dłoń wyciągającą papierosy marki "Ultras" (z Wikingiem na paczce fajek), płonące race oraz transparent w formie ostrzeżenia "Palenie uzależnia".



Ekstraklasa:



Motor Lublin - Śląsk Wrocław (1200)

Na meczu przyjaźni w Lublinie 14,4 tys. kibiców, w tym 1200 fanów z Wrocławia. Na początek meczu zaprezentowana została zgodowa oprawa - transparent "Za te dwa miasta, futbol i kult chuligaństwa", flagi na kijach w barwach obu klubów oraz odpalili pirotechnikę.



Korona Kielce - Lech Poznań (825)

Lechici w 825 osób stawili się na wyjazdowym meczu z Koroną. Wraz z nimi delegacja (70) KSZO. Koroniarze z dobrym młynem.



Legia Warszawa - Górnik Zabrze (637)

Przy Łazienkowskiej 24,4 tys. kibiców na trybunach. Zabrzanie przyjechali pociągiem specjalnym w 637 osób, w tym GieKSa (49) i Banik (3) z pięcioma flagami.



Motor Lublin - Jagiellonia Białystok (500)

W środku tygodnia rozegrano zaległe spotkanie ekstraklasy, na którym pojawiło się ok. 500 fanów Jagiellonii, którzy do celu podróżowali autokarami i furami. Na stadion weszli ok. 30 minuty spotkania.



GKS Katowice - Pogoń Szczecin (400)

Portowcy w bardzo dobrej liczbie na tym dalekim wyjeździe z kilkoma flagami. Nabity również młyn GieKSiarzy.



Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok (225)

Białostoczanie do Gliwic przyjechali w 225 osób z kilkoma flagami. Teraz przed nimi wyprawa do Kopenhagi na mecz Ligi Konferencji.



Zagłębie Lubin - Radomiak Radom (200)

Radomiak w Lubinie w 200 osób z dwiema flagami.



Cracovia - Stal Mielec (60)

Dzięki uprzejmości "Pasów", fani Stali Mielec - pomimo zamkniętego sektora gości - mogli obejrzeć spotkanie z trybuny gospodarzy. Ultrasi Cracovii zaprezentowali choreografię z okrągłą, wycinaną sektorówką, transparentem "O zwycięstwo dzisiaj gra duma pasiastego Krakowa", a całość uzupełniły chorągiewki w barwach i race.



Raków Częstochowa - Puszcza Niepołomice (60)

W sektorze gości 60 osób z kilkoma flagami. Raków z flagami na kijach.



Lechia Gdańsk - Widzew Łódź (-)

Na trybunach niespełna 10 tys. kibiców. Fanów gości brak, z powodu zakazu wyjazdowego. Widzewiacy będą mogli wrócić na wyjazdowy szlak dopiero na listopadowy mecz z Legią.



Niższe ligi:



Stal Stalowa Wola - Ruch Chorzów (570)

Bardzo dobra liczba "Niebieskich" na Podkarpaciu. Przyjezdni zaprezentowali oprawę - transparent "Just have fUN", folie na kijach oraz piro (150 strobo, 100 ogni wrocławskich, 20 rac, 20 wyrzutni ogni rzymskich i 4 wyrzutnie fajerwerków).



Polonia Lidzbark Warmiński - Stomil Olsztyn (480)



Czarni Jasło - JKS Jarosław (240)

JKS na wyjeździe do Jasła obecny w 240 osób, w tym Siarka (45), Unia Nowa Sarzyna (38) i Stal Sanok (35).



Resovia - Olimpia Elbląg (200)

Olimpia (50) wspierana na tym wyjeździe przez Legię, Zagłębie i gościnnie MKS Radymno oraz Czuwaj Przemyśl.



Podhale Nowy Targ - Sandecja Nowy Sącz (100)

Miedź Legnica - Kotwica Kołobrzeg (17)



Puchar Polski:



Elana Toruń - Widzew Łódź (2500)

Na zgodowym meczu w Toruniu liczna grupa widzewiaków (ok. 2500 osób) i przyjacielski klimat na trybunach. Gospodarze zaprezentowali dwuczęściową oprawę - transparent "Przyjaciel pewny w rzeczy niepewnej jest dostrzegany" + piro, a następnie podświetlony pirotechniką foliowy napis "Wstrzymujemy mecze, poruszamy stadiony".



Resovia - Lech Poznań (487)

Lechici w czwartek do Rzeszowa przyjechali w 487 osób, w tym KSZO (40) i skromna delegacja Cracovii.



Podhale Nowy Targ - Ruch Chorzów (230)

Chorzowianie w komplecie na tym wyjeździe, wspierani przez Wisłę (30), z jedną flagą "Special Guest".



Pogoń Grodzisk Maz. - Lechia Gdańsk (200)

Gospodarze z 50-osobowym młynem. Lechiści przyjechali w 200 os. z jedną większą flagą.



Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin (160)



Avia Świdnik - Polonia Bytom (150)

Gospodarze zaprezentowali oprawę składającą się z niewielkiej sektorówki, transparentów "Dziś, jutro, wczoraj..." oraz "Fanatyczny Klimat Sektora!", a całość uzupełniły chorągiewki w barwach. Ekipa Polonii wraz z Arką przyjechała w trakcie pierwszej połowy i przed końcem meczu opuścili stadion, udając się na spotkanie Arki do Stalowej Woli.



Siarka Tarnobrzeg - Star Starachowice (130)

Gospodarze ze 100-osobowym młynem. Star przyjechał w 130 osób i zaprezentował oprawę - transparenty "To nie siara, tak się bawi wiara Stara", flagi na kijach, mini sektorówkę + piro.



Łada Biłgoraj - Hetman Zamość (110)



Miedź Legnica - Raków Częstochowa (104)

Na pucharowe spotkanie do Legnicy pojechało 104 fanów Rakowa, w tym Lechia (2). Przyjezdni z jedną flagą.



Grom Nowy Staw - ŁKS Łódź (85)



Olimpia Grudziądz - GKS Tychy (60)

Tyszanie z jedną flagą.



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Lubin (45)

Korona Kielce - Stal Mielec (37)



Barycz Sułów - Lech II Poznań (0)

Na trybunach 1800 widzów, w tym 200-osobowy młyn gospodarzy, którzy dobrze oflagowali swój sektor.



Oprawa tygodnia: Choreo ŁKS-u na meczu z Wisłą Płock i Wisły Kraków na meczu z Odrą Opole

Wyjazd tygodnia: 1200 fanów Śląska w Lublinie



Legia Warszawa na meczu z Górnikiem Zabrze:





Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Motor Lublin na meczu ze Śląskiem Wrocław:







Lechia Gdańsk na meczu z Widzewem Łódź:





Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Raków Częstochowa na meczu z Puszczą Niepołomice:





Puszcza Niepołomice na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Cracovia na meczu ze Stalą Mielec:





Korona Kielce na meczu z Lechem Poznań:





Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





ŁKS Łódź na meczu z Wisłą Płock:









Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





GKS Katowice na meczu z Pogonią Szczecin:









Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu ze Stalą Stalowa Wola:











Elana Toruń na meczu z Widzewem Łódź:







Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Podhalem Nowy Targ:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Motorem Lublin:





Siarka Tarnobrzeg na meczu ze Starem Starachowice:





Star Starachowice na wyjazdowym meczu z Siarką Tarnobrzeg:





Barycz Sułów na meczu z Lechem II Poznań:





GKS Tychy na wyjazdowym meczu z Olimpią Grudziądz:





Avia Świdnik na meczu z Polonią Bytom:





Polonia Bytom na wyjazdowym meczu z Avią Świdnik:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Miedzią Legnica:





Pogoń Grodzisk Maz. na meczu z Lechią Gdańsk:





Lechia Gdańsk na wyjazdowym meczu z Pogonią Grodzisk Maz.:





Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Resovią:





GKS Jastrzębie na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Olimpia Elbląg na wyjazdowym meczu z Resovią:





Stomil Olsztyn na wyjazdowym meczu z Polonią Lidzbark Warmiński:





GKS Bełchatów na meczu z Lechią Tomaszów Maz.:





Wisła Kraków na meczu z Odrą Opole:





Tarnovia na meczu z Unią II Tarnów: