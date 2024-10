Legioniści zagrają w reprezentacjach

Wtorek, 8 października 2024 r. 10:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

W październiku reprezentacja Polski rozegra dwa mecze w Warszawie w ramach Ligi Narodów. Ponadto odbędą się spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych. Do pierwszej reprezentacji powołania otrzymało dwóch piłkarzy Legii Warszawa - Bartosz Kapustka i Maximillian Oyedele.









W eliminacjach ME U-21 będzie mógł wystąpić Kacper Tobiasz. W U-20 na towarzyskie mecze Elite League znaleźli się: Jordan Majchrzak, Jan Ziółkowski i wypożyczony do Radomiaka Radom Maciej Kikolski. Swoje mecze rozegrają także reprezentacje U-18, U-17 i U-16.



Legioniści w reprezentacjach:



Reprezentacja A, Liga Narodów

powołani: Bartosz Kapustka, Maximillian Oyedele

21.10. 20:45 Polska - Portugalia (Warszawa) (TVP 1)

15.10. 20:45 Polska - Chorwacja (Warszawa) (TVP 1)



U-21: el. ME

powołani: Kacper Tobiasz

11.10. 19:00 Kosowo - Polska (Prisztina) (TVP Sport)

15.10. 17:00 Polska - Niemcy (Łódź) (TVP Sport)



U-20: Elite League

powołani: Jordan Majchrzak, Jan Ziółkowski, Maciej Kikolski (Radomiak)

11.10. 17:30 Niemcy - Polska (Ahlen)

15.10. 14:00 Polska - Turcja (Łomża) (TVP Sport)



U-18: mecze towarzyskie

powołani: Jakub Adkonis, Jan Leszczyński, Mateusz Szczepaniak, Jakub Zbróg

12.10. 15:30 Szwajcaria - Polska (Lozanna)

15.10. 13:00 Szwajcaria - Polska (Lozanna)



U-17: el. ME

powołani: Mateusz Lauryn, Pascal Mozie, Jakub Zieliński

09.10. 15:30 Armenia - Polska (Ptuj)

12.10. 15:30 Gruzja - Polska (Ptuj)

15.10. 12:00 Słowenia - Polska (Ptuj)



U-16: mecze towarzyskie

powołani: Oskar Krakowiak, Bartosz Korżyński, Aleksander Wyganowski, Piotr Bartnicki, Szymon Piasta

11.10. 17:30 Niemcy - Polska (Berlin)

14.10. 12:30 Niemcy - Polska (Berlin)



Powołania zagraniczne:

Tássos Christópoulos - Grecja U-17

Samuel Sarudi - Słowacja U-19 el. ME

Kristijan Jovović - Czarnogóra U-17 el. ME



Mecze:

09.10. Słowacja U-19 - Luksemburg

09.10. Finlandia - Grecja U-17

11.10. Finlandia - Grecja U-17

12.10. Słowacja U-19 - Macedonia Północna

12.10. Rumunia - Czarnogóra U-17

14.10. Rumunia - Czarnogóra U-17

15.10. Słowacja U-18 - Łotwa

23.10. 13:00 Izrael - Czarnogóra U-17 (Kiszyniów)

26.10. 13:00 Szwajcaria - Czarnogóra U-17 (Kiszyniów)

29.10. 15:00 Mołdawia - Czarnogóra U-17 (Nisporeni)