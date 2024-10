Polska 1-3 Portugalia. Debiut Oyedele

Już w pierwszych minutach dwie dogodne sytuacje mieli Polacy, jednak nie zdołali ich wykorzystać. Z kolei w 10. minucie dobrą interwencją popisał się Łukasz Skorupski. Chwilę później Cristiano Ronaldo z bliskiej odległości trafił w poprzeczkę. W 14. minucie mocny strzał na bramkę Skorupskiego posłał Bruno Fernandes, jednak golkiper reprezentacji Polski mocno się wyciągnął i zdołał wybić tę piłkę. W 26. minucie na listę strzelców wpisał się Bernardo Silva, który lewą nogą pewnie posłał futbolówkę do siatki. W 37. minucie Rafael Leão przedarł się lewą stroną, uderzył na bramkę, piłka odbiła się od słupka, wyszła w boisko i dobił ją z znajdujący się z prawej strony bramki Cristiano Ronaldo. W odpowiedzi celny strzał oddał Sebastian Szymański. Bramkarz nie miał jednak problemów z obroną. W przerwie w zespole Polski nastąpiła jedna zmiana - Sebastiana Walukiewicza zmienił Jakub Kiwior. W 65. minucie Portugalczycy mieli świetną sytuację, jednak w zamieszaniu w polu karnym nie oddali strzału. 2 minuty później ponownie na bramkę uderzał Sebastian Szymański - Diogo Costa pewnie złapał piłkę. W 78. minucie Piotr Zieliński otrzymał piłkę w polu karnym i strzałem z prawej strony zdobył kontaktową bramkę dla Polski. W 87. minucie Jan Bednarek zanotował samobójcze trafienie. Polska 1-3 (0-2) Portugalia 0-1 - 26' Bernardo Silva 0-2 - 37' Cristiano Ronaldo 1-2 - 78' Piotr Zieliński 1-3 - 87' Jan Bednarek (sam.) Polska: 1. Łukasz Skorupski - 4. Sebastian Walukiewicz (46' 14. Jakub Kiwior), 5. Jan Bednarek, 3. Paweł Dawidowicz - 19. Przemysław Frankowski, 20. Sebastian Szymański (84' 23. Krzysztof Piątek), 17. Maximillian Oyedele (66' 8. Jakub Moder), 10. Piotr Zieliński, 21. Nicola Zalewski (76' 15. Michael Ameyaw) - 11. Karol Świderski (76' 7. Kacper Urbański), 9. Robert Lewandowski Portugalia: 1. Diogo Costa - 5. Diogo Dalot, 3. Rúben Dias, 13. Renato Veiga, 19. Nuno Mendes - 8. Bruno Fernandes (90' 16. Otávio), 18. Rúben Neves, 10. Bernardo Silva (90' 6. Samú Costa) - 14. Pedro Neto (82' 2. Nélson Semedo), 7. Cristiano Ronaldo (63' 21. Diogo Jota), 17. Rafael Leão (63' 9. Francisco Trincão) żółte kartki: Walukiewicz, Frankowski, Piątek, Skorupski - Neto

W pierwszym październikowym meczu Ligi Narodów reprezentacja Polski przegrała z Portugalią 1-3. W wyjściowym składzie znalazł się debiutujący w reprezentacji A Maximillian Oyedele. Zszedł z boiska w 66. minucie. Do przerwy Polacy przegrywali 0-2.

