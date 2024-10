Polska 3-3 Chorwacja. Występ Oyedele i Kapustki

+ dodaj komentarz

Oyedele jeszcze się nie nadaje do kadry. Jego wejście było osłabieniem strasznie był spięty. Niech pogra w Legi w lidze konferencji i krok po kroku buduje pewność siebie. Bo mimo dużego potencjału to jeszcze sobie tak nie radzi jak widać . Probierz trochę przesadził tak szybkim powołaniem. Sam trzymam kciuki za tego chłopaka ale on no nie powinien jeszcze być w kadrze. Probierz zaryzykował i było to tym razem pudło. Urbańskiemu dał szanse i odpalił. Dla mnie Kacper to już jest zawodnik pierwszego składu w kadrze bo nie dość, że gra bardzo przyjemnie dla oka to jeszcze mega efektywnie. Czuć cały czas na boisku, że ten chłopak na nim jest i wnosi coś pozytywnego. Gdyby odpalił podobnie Oyedele wszyscy by się zachwycali no ale nie udało się szkoda, ale nic wielkiego się nie stało wróci do klubu i na spokojnie będzie analizować swoją grę i będzie świadomy po debiucie co ma Jeszcze do poprawy by wskoczyć na wyższy poziom. Ameyaw bardzo też pozytywnie powinien dostawać więcej szans. Może pełnić rolę zajebistego jokera albo wywalczy pierwszy skład. Obrona kiepsko jak zwykle. Brakuje tam szefa jak kiedyś był Kamil Glik. Dawidowicz mnie nie przekonuje i to nie chodzi nawet o dzisiejszy mecz ale ogólnie. Betoniarek gra w miarę solidnie nie rozumiem takiej krytyki na niego. Pierwsza bramka od której zaczęło się wszystko sypać była po błędzie Modera bo mógł podać do przodu do wychodzącego zawodnika to podawał do tyłu gdzie wsadził nie pamiętam kogo już na konia i stracił piłkę. Moder też kiepsko póki co, musi zmienić klub i być pod grą. Ale ogólnie patrząc są pozytywne momenty. A no i kiwior też by musiał zmienić klub żeby mieć lepsze czucie meczu. Nikola to nie trzeba mówić nawet ręce same składają się do oklaskow. Zastanawiałem się długo kto dorówna poziomem Blaszczykowiemu i zastąpi go w kadrze no i Nikola godnie daje rade. Zielu top. Świderski też dobrze pograł, walczył. Szymański... Hmm lubię sebka bo ma też fajny techniczny styl gry i mega zajebiste uderzenie z lewej nogi ale ma takie momenty, że się gubi. Jest momentami taki bez płciowy tak jak kiedyś zarzucali wszyscy Zielowi. Potrzebny jest defensywny pomocnik na gwałt i środkowy obrońca do pary z Betoniarkiem. Ogólnie powinien wróci do kadry Cash, bo Franek ostatnio ma straszny zjazd formy. Dużo materiału do analizy po zgrupowniu. Idzie to w dobrym kierunku ale troszkę wolno. Poczekamy dalej na rozwój sytuacji.

