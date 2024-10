III liga: Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-0 Legia II Warszawa. Koniec serii

Już w 2. minucie bramkę dla zespołu gospodarzy zdobył Arkadiusz Gajewski, który wyszedł przed obrońcę i z bliskiej odległości pokonał Jakuba Zielińskiego. W 8. minucie gospodarze popędzili na bramkę, Nawotczyński próbował strzału z ostrego kąta, a piłka padła łupem golkipera. W 28. minucie groźny strzał z bliskiej odległości oddał Mateusz Szczepaniak, jednak piłka została wybita na rzut rożny. Po przerwie na murawie pojawił się Jakub Adkonis. W 51. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Mikołajczak. Bezpośrednią czerwoną kartkę zobaczył natomiast trener Legii II, Filip Raczkowski. Od tego momentu legioniści przycisnęli. Brakowało jednak precyzji. W 73. minucie doskonałą okazję zmarnował Stanisław Gieroba, który powinien tylko dołożyć nogę. Gospodarze robili co mogli, żeby tylko wytrącić Legię z rytmu, symulowali kontuzje, przedłużali zmiany, wybijali piłkę na oślep. W 80. minucie Adkonis uderzył mocno, trafił jednak tylko w spojenie. Legioniści walczyli do końca, ale brakowało wykończenia, a rywale bronili się całym zespołem. Jeszcze w doliczonym czasie najpierw fatalnie przestrzelił Adkonis, a następnie Możdżeń. III liga: Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-0 (1-0) Legia II Warszawa 1-0 - 2' Arkadiusz Gajewski Świt: 12. Zwoliński, 16. Jaroszewski, 2. Kamiński R. (72' 45. Bednarek), 34. Jurczak, 24. Michalik B., 8. Knysz, 65. Mikołajczyk, 10. Bojańczyk (83' 6. Drwęcki), 11. Nawotczyński (83' 26. Siodłowski), 7. Michalik H. (69' 77. Gościniarek), 9. Gajewski Legia II: 1. Jakub Zieliński, 2. Marco Burch, 3. Victor Karolak, 4. Adam Mesjasz, 7. Jakub Jędrasik, 8. Maciej Saletra, 14. Mateusz Możdżeń, 18. Michał Kucharczyk (56' 27. Igor Skrobała), 24. Pascal Mozie (46' 6. Jakub Adkonis), 25. Mateusz Szczepaniak (56' 5. Rafał Boczoń), 28. Bartosz Dembek (56' 9. Stanisław Gieroba) grali także: od 82' Maciej Bochniak żółte kartki: Jurczak, Mikołajczyk, Gajewski, Jaroszewski - Dembek, Karolak czerwona kartka: Mikołajczyk (Świt, w 51. min. za drugą żółtą) Tabela, wyniki i terminarz III ligi

