Legia Warszawa 68-77 MKS Dąbrowa Górnicza

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl pisałem, że przegramy i tak sie niestety stało. Kadra słabiutka, pytanie czemu chociaz z jednego zawodnika z poprzedniego sezonu nie zostawilismy np holmana albo cowelsa ? Nic dziwnego ze gramy jak gramy. Skład bardzo słaby. odpowiedz

Viagra - 1 godzinę temu, *.orange.pl Bilety droższe niz na Łazienkowskiej

A poziom gry tragedia oby do play-off dotarli

Ławki nie ma,centra nie ma

Vital,Holman wracajcie odpowiedz

p10 - 31 minut temu, *.orange.pl @Viagra : Centrów akurat mamy dwóch i to najlepszą parę od lat. Niestety jeden za niski, ale też solidny. Tym razem nie mamy pozycji 4. A na obwodzie też są braki - Pluta to nie jest rozgrywający co rozrusza cały zespół do akcji offensywnej. Będzie sam kozłował w miejscu albo zagra szybki przerzut lub podanie pod kosz. Dużo lepiej by wyglądało jakby było dwóch więcej do gry rozgrywający i gracz jak Tyran na pozycję 4.



Z cenami biletów to kpina, ale klub narzeka, że mała hala i przychody z dnia meczowego równają jedynie koszta. Vital i Holman już nie wrócą są poza zasięgiem finansowym. Ani jeden ani drugi i tak by nie pasowali pod styl Skelina, gdzie ma być uporządkowana koszykówka, a Ci gracze to streetball odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.chello.pl to może być ciężki sezon w Lidze z tym potencjałem osobowym odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Przeciętny, wąski skład bez centra z prawdziwego zdarzenia, więc i wynik nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem.

Zamiast porywać się dodatkowo na jakieś śmieszne puchary, lepiej byłoby sie skupić wyłącznie na lidze, żeby przynajmniej środek tabeli udało się utrzymać. odpowiedz

Auror - 2 godziny temu, *.orange.pl To super zaczęli sezon... odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.orange.pl Słowa prezesa: mamy szeroki skład - wszystko spoko. Nie szukamy i nie planujemy wzmocnień. Matczak nie potrzebny



Rzeczywistość - chory Evans , gra się totalnie nie klei. Wcześniej to Pluta, czy Vucic chory. Obrony nie ma, zbiórek nie ma, nic nie ma.



Sorry marketing i mydlenie oczu jest ...



Rywal słabiutki, center 220 cm tego nie zmienia, a my na boisku nie istniejemy. Ostatnio taki syf był za Kamyka, jak go gracze chcieli zwolnić ... Styl oparty na rzutach z półdystansu jedynie, nie w tej lidze ... Poziom jakbyśmy to my mieli z ligi spaść



Jeszcze Cowells nas dobija w 4-tej kwarcie, teraz brakuje jeszcze by w piątek Tyran pod wodzą Kamyka poprawił w Lublinie, a na koniec października Dziki

odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @p10:

Trójki, jako nasza mocna broń, to też już przeszłość.

Po Holmanie dziura, jak studnia bez dna. odpowiedz

grzesiek - 48 minut temu, *.centertel.pl @p10: za kamyka mimo wszystko nie wygladalo to az tak slabo. Roznica jest przede wszystkim w jakosci zawodnikow. W zeszlym sezonie wszyscy grali w okolicach 50 proc skutwcznosci za 2pkt i za 3 pkt rowniez byla wysoka statystyka...gdybysny nie trafili na king w cwiercfinale mysle ze zaszlibysmy conajmniej do polfinalow. odpowiedz

p10 - 22 minuty temu, *.orange.pl @grzesiek: Teraz jest inny styl gry. Próba poważniejszej koszykówki, wcześniej daj piłkę do Holmana, Vitala niech oni sami coś z tym zrobią.



Widać frustrację u wszytkich. Sprowadzenie rozgrywającego i gracza na pozycję 4 odmieniło by zespół. Plus może jeszcze jakiegoś weterana do szatni lub gracza który zmotywuje resztę. Liczę jednak że tu Matczak mimo wszystko przyjdzie - chociaż nie będzie to idealna opcja .



MKS dziś wystarczyło zabiegać, a my przez szerokość składu dopasowaliśmy się do ich tempa gry. Na ten moment graczy do gry jest za mało. Przy takim składzie odpadnięcie jednego gracza powoduje, że nie ma kto grać odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.