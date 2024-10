Biblioteka legionisty: Skarb Kibica - Europejskie puchary 2024/25 (284)

Przedstawione zostały wszystkie drużyny, które dotarły do fazy ligowej, z podziałem na poszczególne puchary. Autorzy przestawili ponadto zmiany w regulaminie rozgrywek, zasady liczenia punktów, wspólnej tabeli i rywalizacji na dalszym etapie rozgrywek. Możemy także sprawdzić wysokości premii, jakie otrzymają poszczególne kluby za punkty zdobyte na każdym etapie rozgrywek. I tak awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów wyceniany jest przez UEFA wyżej niż... wygrana Ligi Konferencji. Więcej miejsca poświęcono Legii i Jagiellonii - jedynym polskim przedstawicielom na tym etapie europejskich pucharów. Znajdziemy także informacje nt. startu młodzieżowego zespołu Legii w Lidze Młodzieżowej. Na poszczególnych stronach przedstawieni zostali także "grupowi" przeciwnicy legionistów - możemy sprawdzić ich składy, ostatnie transfery, ustawienie, sukcesy czy informacje nt. najbardziej wartościowych graczy. Publikacja zawiera także wszystkie wyniki kwalifikacji, jak również terminarz wszystkich spotkań fazy ligowej. Autorzy zamieścili też rozmowę z Bożydarem Iwanowem, który będzie komentował w Polsacie mecze polskich drużyn. Tytuł: Skarb Kibica - Europejskie puchary 2024/25 Autor: Marcin Dobosz oraz Alberto Bertolotto, Karol Bugajski, Maciej Frydrych, Mateusz Janiak, Maciej Kaliszuk, Cezary Kolasa, Dariusz Kosiński, Adam Pawlukiewicz, Bartłomiej Płonka, Robert Piątek, Grzegorz Rudynek, Piotr Słonka, Daniel Sobis, Maciej Szmigielski, Jakub Szyprowski, Rafał Tymiński. Wydawnictwo: Ringier Axel Springer Polska Rok wydania: 2024 Liczba stron: 100 Cena okładkowa: 24,90 zł Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty .

