Biblioteka legionisty: Football Factory (286)

Poniedziałek, 14 października 2024 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nasi południowi sąsiedzi mają może nie tak rozbudowaną scenę kibicowską jak Polacy, ale kilka ekip się w niej wyróżnia, a legioniści mieli okazję spotkać w ostatnich latach na swojej drodze ekipę Slavii Praga - zaprzyjaźnionej przecież z Zagłębiem Sosnowiec. Zresztą więcej polskich ekip trzyma z Czechami - wszak zgoda GieKSy z Banikiem liczona jest w dekadach, podobnie jak Śląska ze Slezkym Opava, a nie tak dawno zgodę przybyło Podbeskidzie z Bohemiansem Praga.









"Football Factory" to blisko 150-stronicowy, kolorowy magazyn, stanowiący formę rocznika czeskiej i słowackiej sceny kibicowskiej. Wydany został w formacie A5, a do kupienia jest w internetowym sklepie TMK. Osoby nieznające języka czeskiego również znajdą coś dla siebie - jest wiele zdjęć ekip, liczby wyjazdowe, a także informacje nt. stoczonych walk. Znajdziemy informacje o 21 ekipach z Czech i sześciu ze Słowacji. Nie pominięto żadnej liczącej się bandy w tych krajach.



Całość wydana została w bardzo dobrej graficznie formie. Jedyna rzecz, do jakiej można się przyczepić, to kwestia techniczna, a mianowicie klejona oprawa, która niestety dość szybko sprawia, że publikacja się rozpada.



Tytuł: Football Factory nr 73

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 148

Cena: 30 zł



