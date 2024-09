Liga Konferencji - zasady fazy ligowej, tabela

Poniedziałek, 30 września 2024 r.

2 października startuje faza zasadincza Ligi Konferencji, do której awansowała Legia Warszawa. Od tego sezonu obowiązuje zupełnie nowy format rozgrywek. Poniżej przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące zmian, które wprowadziła UEFA.









Po eliminacjach nie ma już fazy grupowej, a faza ligowa, bowiem nie ma podziału na grupy. W Lidze Konferencji zagra 36 zespołów. Każdy z zespołów zmierzy się z losowo przypisanymi sześcioma rywalami, którzy zostali wylosowani z sześciu koszyków. Mecze rozgrywane będą w systemie bez rewanżów - z każdym z przeciwników Legia zagra raz, albo u siebie, albo na wyjeździe (3 mecze u siebie, 3 na wyjeździe).



Terminy meczów fazy ligowej:

03.10. g. 18:45 Legia Warszawa - Real Betis Balompié

24.10. g. 21:00 FK Bačka Topola - Legia Warszawa

07.11. g. 18:45 Legia Warszawa - Dinamo Mińsk

28.11. g. 21:00 Omonia Nikozja - Legia Warszawa

12.12. g. 18:45 Legia Warszawa - FC Lugano

19.12. g. 21:00 Djurgardens IF - Legia Warszawa



Faza ligowa

Drużyny w fazie ligowej nie będą podzielone na grupy. Oznacza to, że na podstawie wyników osiąganych w eliminacjach utworzona została jedna 36-zespołowa tabela. 8 czołowych drużyn awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 9-24 zmierzą się w rundzie barażowej o awans do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 25-36 odpadają z rozgrywek.



Zasady tworzenia tabeli

Jeśli dwa lub więcej zespołów ma taką samą liczbę punktów w tabeli na zakończenie rozgrywek, przy ustaleniu kolejności brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) bilans bramkowy w fazie ligowej

b) większa liczba goli strzelonych w fazie ligowej

c) większa liczba goli strzelonych na wyjazdach w fazie ligowej

d) większa liczba zwycięstw w fazie ligowej

e) większa liczba zwycięstw na wyjazdach w fazie ligowej

f) większa liczba punktów zdobytych łącznie przez przeciwników w fazie ligowej

g) większa łączna różnica bramek przeciwników w fazie ligowej

h) większa liczba bramek zdobytych łącznie przez przeciwników w fazie ligowej

i) ranking fair-play (niższa liczba punktów za żółte i czerwone kartki piłkarzy i członków sztabu we wszystkich meczach fazy ligowej, przy czym za każdą czerwoną kartkę otrzymuje się 3 punkty, za żółtą 1 punkt, a za czerwoną kartkę będącą konsekwencją dwóch żółtych - 3 punkty)

j) wyższy współczynnik klubowy





fot. UEFA



Runda barażowa i 1/8 finału



Po fazie ligowej do Ligi Konferencji nie spadają żadne drużyny z Ligi Europy. 8 najlepszych zespołów z fazy ligowej LK awansuje bezpośrednio do 1/8 finału.



Runda barażowa (knockout phase):

Pozostałych 16 rozegra dodatkową rundę barażową wg następujących zasad: drużyny rozstawione (z miejsc 9-16) zmierzą się z drużynami nierozstawionymi (z miejsc 17-24). Drużyny z miejsc 9-10 zagrają z drużynami z miejsc 23-24, drużyny z miejsc 11-12 z drużynami 21-22, drużyny z miejsc 13-14 z drużynami z miejsc 19-20, a drużyny z miejsc 15-16 z drużynami z miejsc 17-18. Rozstawione zespoły zagrają rewanż na własnym stadionie.



Po podziale zespołów wg zajętego miejsca nastąpi losowanie par - np. drużyna z miejsca 9. zmierzy się z drużyną z miejsca 23 lub 24. Losowanie tej fazy zaplanowano na 20 grudnia. Mecze odbędą się 13 i 20 lutego 2025 roku.



1/8 finału

W 1/8 finału 8 rozstawionych zespołów zmierzy się ze zwycięzcami rundy barażowej. Pary zostaną wylosowane wg następujących zasad:

drużyny z miejsc 1-2 zagrają ze zwycięzcami baraży 17/18-15-16

drużyny z miejsc 3-4 zagrają ze zwycięzcami baraży 19/20-13/14

drużyny z miejsc 5-6 zagrają ze zwycięzcami baraży 21/22-11/12

drużyny z miejsc 7-8 zagrają ze zwycięzcami baraży 23/24-9/10



Losowanie odbędzie się 21 lutego, a mecze 6 i 13 marca.



Ćwierćfinały, półfinały, finał

Decydujące rundy będą przebiegać według tradycyjnych zasad.



Terminy:

1/4 finału - 10.04. i 17.04.2025

1/2 finału - 1.05. i 8.05.2025

finał - 28.05.2025 (Wrocław)



Punkty do rankingu UEFA



Faza ligowa

Za każde zwycięstwo w fazie ligowej drużyna otrzymuje 2 punkty do rankingu, za remis 1 punkt, za porażkę 0 punktów. Każdy klub występujący w fazie ligowej otrzyma w minimum 2.5 punktu do rankingu niezależnie do wyników, które osiągnie. Te punkty nie są dodawane do punktów zdobytych w meczach.



Za miejsce w końcowej tabeli fazy ligowej każdy klub z miejsc 1-24 otrzyma punkty bonusowe:

1. miejsce: 4.000

2. miejsce: 3.750

3. miejsce: 3.500

4. miejsce: 3.250

5. miejsce: 3.000

6. miejsce: 2.750

7. miejsce: 2.500

8. miejsce: 2.250

9. miejsce: 2.000

10. miejsce: 1.875

11. miejsce: 1.750

12. miejsce: 1.625

13. miejsce: 1.500

14. miejsce: 1.375

15. miejsce: 1.250

16. miejsce: 1.125

17. miejsce: 1.000

18. miejsce: 0.875

19. miejsce: 0.750

20. miejsce: 0.625

21. miejsce: 0.500

22. miejsce: 0.375

23. miejsce: 0.250

24. miejsce: 0.125

25.-36. miejsce: 0.000



Kluby, które dotrą do 1/8 finału, ćwierćfinału, półfinału lub finału, otrzymują 0,5 dodatkowego punktu za każdą taką rundę w Lidze Konferencji.