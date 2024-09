Wypożyczeni: Odpadli z Pucharu Polski

Czwartek, 26 września 2024 r. 08:10 Fumen, źródło: Legionisci.com

Tylko Maciej Kikolski mógł cieszyć się z awansu do kolejnej rundy Pucharu Polski. Bramkarz Radomiaka pozostał niepokonany przez 120 minut w rywalizacji z Górnikiem Zabrze. Pozostałe drużyny, do których wypożyczeni są piłkarze Legii, zgodnie odpadły z turnieju. Bliscy awansu byli gracze Stali Stalowa Wola, ale koledzy Cypriana Pchełki gorzej egzekwowali rzuty karne w serii jedenastek.



Ekstraklasa

Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 120 minut w wygranym 1-0 meczu z Górnikiem Zabrze. Ukarany żółtą kartką.



I liga

Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - od 10. do 77. minuty w przegranym 2-3 meczu z Chojniczanką Chojnice

Cyprian Pchełka (Stal Stalowa Wola) - do 81. minuty w przegranym po rzutach karnym meczu z Arką Gdynia. Po dogrywce było 2-2, ale to zespół z Gdyni lepiej spisał się w serii jedenastek.

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 18. minuty w przegranym 1-2 meczu GKS Katowice



III liga

Franciszek Chojak (Unia Swarzędz) - nie grał przegranym 1-2 meczu z MKS Kluczbork

Fryderyk Misztal (Chełmianka Chełm) - zespół z Chełma nie grał w Pucharze Polski