Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Górnik Zabrze?

Spotkanie Legia Warszawa - Górnik Zabrze będzie można obejrzeć w Canal+ Sport 3. Stream on-line w internecie dostępny będzie na platformie canalplus.com. Początek spotkania o godz. 20:15. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe. KURSY NA LEGIA - GÓRNIK FORTUNA: 1 1.62 X 4.1 2 5.4

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Adas - 1 godzinę temu, *.153.19 wydaje się ze Lech zapewni sobie majstra do końca roku. Nam pozostaje modlić się żeby zawalifikowac sie do pucharów. To będzie duży sukces. Wydaje się ze na Mistrzostwo możemy poczekać jeszcze lata... odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.