Sobal 74 - 26 minut temu, *.t-mobile.pl Żadnej taktyki oni niewiedza jak mają się poruszać niemówiąc o grze kiedy zwolnią tego niby trenera tego nied odpowiedz

Zoo - 28 minut temu, *.plus.pl Felek robi wszystko żeby nie wygrać tego meczu, bravo odpowiedz

Rysio - 29 minut temu, *.play-internet.pl Josue, Kramer.. jest ich brak. O fachowym trenerze nie wspomnę. Jutro chce usłyszeć,że Legia pozegnała Faję,tyle. odpowiedz

Ronaldo - 34 minuty temu, *.myvzw.com 75 minuta a to Gornik gra my jak mamy piłkę to zachowujemy się jak by było 3:0 i po meczu.

Nie ma tu ani ochoty do gry ani walki szkoda gadać odpowiedz

wtf - 35 minut temu, *.chello.pl Wszołek w ataku,strach się bać. odpowiedz

zygmunt - 36 minut temu, *.vectranet.pl Jestem pełen podziwu dla kibiców ,że chodzą na mecze. Nic więcej nie napiszę już na temat tego meczu odpowiedz

pawel - 39 minut temu, *.vectranet.pl *Chodyna odpowiedz

Zielarski - 39 minut temu, *.co.uk Ciężko się to ogląda odpowiedz

Zoo - 40 minut temu, *.plus.pl W poprzek i do tyłu, w poprzek i do tyłu i tak cały mecz odpowiedz

pawel - 40 minut temu, *.vectranet.pl Hodyna to niezła łamaga. Zero gry kombinacyjnej. Co ma piłę to d...ą się odwraca i do tyłu pyk. Kawał transferu. odpowiedz

Zoo - 47 minut temu, *.plus.pl Ile podań trzeba wykonać żeby oddać strzał na bramkę, sto, dwieście, flaki się przewracają, oby nie spadli Boże odpowiedz

Marcinssiedlce - 58 minut temu, *.. Ta ławka mocno defensywna odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.plus.pl Pewnie 2-1 wymęczymy ibeda prany jak to odwrócili mecz i jak fajnie faja ustawił drużynę.... Hahaha... Faja i Zieliński out.... odpowiedz

Konrad - 1 godzinę temu, *.. Legia jak zawsze zaczuna od 0-1

Trzeba wstawić więcej obrońców żeby była szansa na branki odpowiedz

Ktos - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zieliński i Faja to mnie uspokaja ,że tu nic nie będzie, a Legia gówno zdobędzie, odpowiedz

Auror - 1 godzinę temu, *.orange.pl Skład ewidentnie jest kamuflażem przed meczem z Betisem. Widocznie Hiszpanie podglądają dronem taktykę. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Pisałem często żeby przeszli na 1-4-1-4-1 i wygląda to trochę lepiej niż poprzednio,niestety brak zgrania w tym systemie,Oyadele na spory plus,chyba najlepsza 6 w kadrze obecnie... odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.com.tr aż oczy bolą od patrzenia odpowiedz

Maclity - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak obrońca strzela gola to o czym to świadczy????? Dobrze to nie wróży odpowiedz

Drużyna jest wszechstronna - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Maclity: Ma moc ,kapiszona odpowiedz

Zoo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dlaczego przeciwnik jast zawsze o krok szybszy, dlatego bo nasi odstawiają nogę że strachu, panienki aj jaj odpowiedz

Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No i mamy ta wielka Legię pomysłu pseudo trenera Feio .

A taka miał wiarę w swoją pracę i drużynę na ostatniej konferencji .

Ja wierzę że to będzie ostatni mecz na ławce tego pseudo trenera lub jeden z ostatnich bo zamiast wielkiej Legii jest wielka LIPA odpowiedz

Zoo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Oby nie spadli, Boże oby nie spadli, i tak dziesiec razy oby nie spadli boże odpowiedz

WoLa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mioduski, Zieliński I Faja wyp z klubu partacze i amatorzy. odpowiedz

35 lat z L na sercu - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Nie da sie na to patrzeć 3 x W (M,Z,F) dowidzenia odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.197.42 Nic sie nie stalo, la la la la la odpowiedz

Szpakowski - 1 godzinę temu, *.chello.pl Fejo ...gdzie jest ta Legia????

Pakuj się i w.,..........j odpowiedz

M 1987 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Bardzo źle to wygląda! odpowiedz

Zosiek, - 1 godzinę temu, *.plus.pl Felek pakuj się, Jacuś tu nic nie widzę, papapa odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Poczekajmy poczekajmy.... jeszcze będziemy dumni z naszej ukochanej LEGII WARSZAWA! Nasz wspaniały Legijny wizjoner złotousty daje słowo. odpowiedz

Zaniepokojny - 1 godzinę temu, *.166.216 Ten lukinias to zawsze był jeździec bez głowy ???? odpowiedz

tomiacabtrochę tak - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Zaniepokojny: odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie wiem jakim wynikiem skończy się ten mecz ale wygląda to dramatycznie . Karny może i pechowy ale wynikł oczywiście z oddania piłki Górnikowi. Spokojnie sobie rozgrywali i doszli do sytuacji. Jak to jest ,że oddajemy przeciwnikowi piłkę od pierwszej minuty? Który to raz? odpowiedz

xxL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Byniu : jaki pechowy? bezsensowne zachowanie Luquinhas'a i tyle. to nie pech tylko debilizm! odpowiedz

Zaniepokojny - 1 godzinę temu, *.166.216 A to Pan piłkarz Josue był " problemem" ???? odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Miodusk musi odejść odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie udało się sfaulować w polu karnym,to poprawił ręką. odpowiedz

Marianek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Noi fajnie luki i kurnik prowadzi odpowiedz

Martinez76 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jeszcze się mecz dobrze nie zaczął i już jest w papę. Brawo! odpowiedz

Wwa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Niezly burdel musi byc w druzynie jak pseudotrener odsuwa napadziorow i gramy Pekhartem dawav Jordana odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wwa: Dokładnie. Jordan powinien grać skoro odsunął tamtych bo Pekhart nie zasługuje na grę

odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.plus.pl Hahaha Pekhart na szpicy zero goli....Ten Nsame to chociaż próbował na pozycję wychodzić .. odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pięknie! Lecimy na dno! Brawooooo! Suuuuper! odpowiedz

wojti - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Zaczęło się.....

odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Co leci to w sieci odpowiedz

Zły Krasnolud - 2 godziny temu, *.centertel.pl Josue > Luquinas odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.aster.pl Chyba nareszcie wracamy do gry czwórką obrońców. Ale jal patrzę na naszą ławkę, to rozpacz 4 stoperów. Co tam się dzieje w szatni, że taki Nsame i Gual, nie załspali się nawet na ławkę. Niezależnie od dzisiejszego wyniku, marzy mi się zmiana trenera w przerwie na reprę. Tylko nie na jakiegoś beniaminka ktory w Legii ma dopiero udowodnić jaki jest zdolny, tylko zawodowcs który odnosił już sukcesy i to wiele razy. odpowiedz

xxL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @geds: "zawodowca który odnosił już sukcesy i to wiele razy"... hmmm... czyli kto? kogo takiego masz w tej lidze? a z innej jakieś rozsądnej ligii to kto ci tu przyjdzie? po drugie jesli nawet bedzie trener co bedzie chciał cos zrobic to zaraz panienki go zwolnia bo ze niby za ciezko... ta cała liga to po prostu jedno wielkie bagno odpowiedz

geds - 56 minut temu, *.aster.pl @xxL:

W Polsce jest Fornalik. Niedoceniamy. W tej nędzy Ruchu przez cale lata grał ponad stan i jeszcze byli w czołówce. W Piaście też zrobił świeyną robotę. Zagranicy nie ogarniam ale skoro trenowali w Polsce trenerzy klasy Czerczesowa, Bielicy, Petrescu, czy nawet Runjać ktory teraz jest trenerem w Serie A to zmaczy że można. odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Najlepszy trener w tej części galaktyki zaskoczył nas ponownie. Sam chyba dzisiaj podpisze na siebie wyrok. Zostawił połamanego Tomka a dziadka i baletnicę wysłał na wakacje. No i założył że wszyscy bronią tak dobrze że 2 stoperów wystarczy. Normalnie chyba nikt inny by tego nie wymyślił no chyba że dawka leków jest parę razy przekroczona. Tylko Legia !!! odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl To zestawienie, to jakiś sabotaż. Albo wypali, albo żegnamy tego szarlatana... Do przerwy będzie po meczu, i obym się mylił. odpowiedz

Pisia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @SEBO(L): już jest po meczu… odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jest fajny kurs na hanysow, nie zawaham się postawić… odpowiedz

Warsaw - 2 godziny temu, *.. Oby ostatni mecz tego nieudacznika co udaje trenera odpowiedz

Zomb - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Po co ten chodyna? Co mecz nic nie wnosi, ale to nic. Już dać szansę Urbańskiemu. Przynajmniej gra na luzie a nie spięty jak plandeka na żuku. odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net Jacek Magiera zapewne zaraz będzie wolnym trenerem bo właśnie przed chwilą w pięknym stylu Motor wygrał ze Śląskiem.

Myślę że za Faje jak znalazł na jeden sezon chociaż. Dać Magikowi szansę u nas jak go malinowe nosy pogonią... odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @bum: Tylko po co nam ten Magiera? A później kto, Vuković? Będziemy się w kółko kręcićtak wiecznie jak gówno w przeremblu? Trzeba sprowadzić poważnego trenera z autorytetem. Patrząc na tą drużynę trzeba kogoś kto ich złapie za mordy krótko a nie dżentelmana Magierę odpowiedz

xxL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @tomiacab: jak bedzie zamordysta to go zaraz panienki zwolnia bo treningi za ciezkie odpowiedz

Bombazo Kró(L) Nsame - 2 godziny temu, *.98.217 Gdzie jest król Nsame Bombazo Pierwszy? odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.gigainternet.pl Wszołek w obronie czy gramy na dwóch obrońców? odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com No to najlepszy trener w tej części galaktyki zaskoczył składem teraz już wiemy dlaczego martwi się o te drony. Sam chyba na siebie chce podpisać wyrok. Jestem mega ciekawy co to będzie. Tylko Legia odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Drewniany Pekhart w ataku. Na zmianę budowlaniec Arfarela. Coś nie widzę parodysty Guala i super kocóra Nsame. odpowiedz

Kaktus - 3 godziny temu, *.orange.pl No tak Ziółkowski podpisał kontrakt więc poszedł w odstawkę... odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ha ha ha ha odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl ...................... Kobylak ....................

Pankov ....... Ziółkowski .... Kapuadi

............... Augustyniak ...................

Morishita ..... Oyedele ... Kapustka ... Luquinhas

................ Alfarela .... Pekhart ............

LEGIA Mistrz !!!

2:1 odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl O rety! Taka obrona? odpowiedz

weres - 3 godziny temu, *.pulawy.pl gdzie gual i nsame? odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl Do boju!! Pokażcie wreszcie, że jesteście drużyną godną tego klubu i kibiców, a nie tylko przypadkową zbieraniną emerytów i odpadów z różnych stron świata ! odpowiedz

