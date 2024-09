Feio: To był jeden z lepszych meczów

Na pewno to był jeden z najlepszych meczów w tym sezonie w naszym wykonaniu. Były dwa momenty, które chcę podkreślić. Te ostatnie 20 minut pierwszej połowy pod wieloma względami, to taką Legię chcę widzieć. Druga połowa - dominacja była, ale z tą różnicą, że w pierwszej połowie mieliśmy do tego dobre sytuacje. W drugiej części było posiadanie, dużo odbiorów, ale liczba wejść w pole karne była mniejsza. W efekcie Górnik mógł nam zagrozić po kontrach. Pozostaje duży niedosyt, bo po raz kolejny w prosty sposób tracimy bramkę i to nam odbiera punkty. Widziałem drużynę, która chciała wygrać mecz. Wyszła grać wysoko, chcąc odebrać piłkę po stracie. Nie podobało mi się, że w pierwszych momentach nie utrzymaliśmy się przy piłce tyle, ile bym chciał. W efekcie Górnik miał sytuację, po której zdobył bramkę. Natomiast w tym tygodniu szukaliśmy innych rozwiązań, innego systemu. Odpowiedź piłkarzy na tę sytuację była bardzo dobra. Był krok w przód, ale to jest proces... Oczywiście, przeciwnik też ma swoje atuty. Jednak będę szedł w kierunku konsekwencji i sprawiedliwości. Myślę, że piłkarze to czują. Niezależnie co by się stało, to będę wierzył w tę drużynę i sztab. Będę najlepszym liderem, jakim potrafię być. Widziałem drużynę, która bardzo chce. To będzie kierunek, w którym będziemy podążać. Byłem w takiej Legii, gdzie w takim momencie mieliśmy 12 punktów straty do lidera. Sezon skończył się dubletem. Wiem, że to jest trudne, uwierzyć w wiele rzeczy, ale wiem, że we wrześniu nie da wygrać się tytułu. W Polsce są dwa kluby, które mogą pomarzyć o trzech tytułach w tym sezonie. Nie pozostało wiele klubów, które mają szanse na MP i PP. W naszym położeniu jest to trudne, ale nie poddaję się i jestem z tych, którzy wierzą w ludzi, których mają dookoła. Będę dawać Legii wszystko, z wiarą... Były pretensje do mnie, ale moja twarz nie kłamie. Może być bardzo trudno, ale póki będzie to możliwe, wierzę w moich ludzi i będziemy szli z wiarą do samego końca. Gual, Nsame i Oyedele Marc Gual ma lekki problem fizyczny, nie czuł się najlepiej. Jean Pierre Nsame? Jestem sprawiedliwym trenerem. Nie mogę mieć zawodników, którzy biegają 8-9 km przez 90 minut. Maxi Oyedele? Uważam, że jeśli będzie szedł w tym kierunku, to prędzej czy później wyląduje w reprezentacji Polski. Zadebiutował przy Łazienkowskiej od pierwszej minuty, ma niesamowity potencjał. Musi grać, nie dlatego, że jest młody, tylko... Sami widzieliśmy. On może grać na ósemce. Może grać na dwie szóstki. Za chwilę mamy inny rodzaj meczu, więc być może zastosujemy inne rozwiązanie.

Goncalo Feio (trener Legii): W pierwszej kolejności chcę podziękować drużynie. Nie wygraliśmy, więc nikt się nie cieszy, ale nie dlatego, że brakowało nam chęci zwycięstwa. Dziękuję kibicom, bo przeżywając słaby moment, czuliśmy ich wsparcie. To cenimy. Przywykliśmy do tego, że otacza nas środowisko, które raczej nas deprymuje niż wspiera. Szczególnie w trudnych momentach. Także jak nasza społeczność nas wspiera, to jesteśmy za to wdzięczni.

bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl No nie. Jak długo będziecie (żyleta)tolerować plucie w twarz wszystkim sympatykom Legii przez tego przybłędę.Ten prawie-trener razem z Zielińskim robią wszystko by ta drużyna stała się pośmiewiskiem w Polsce.Panie Mioduski,jeśli pan tego widzi to pora rozejrzeć się za białą laską lub sprawić sobie psa przewodnika. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Tu już psychiatra nawet nie pomoże. odpowiedz

AnonimowyAnalityk - 1 godzinę temu, *.orange.pl Spróbuję być adwokatem diabła:

1. (L) jest groźna z rzutów rożnych. Tego nie było od lat

2. (L) w miarę nieźle wygląda w defensywie.

3. (L) nie ma na dzień dzisiejszy ani jednego pełnowartościowego (na poziomie ekstraklasy) napastnika

4. Luquinhas ma jakiś mega zjazd formy .

5. Feio zabrał prędko ludziom sprzed oczu tego naszego niedoszłego Rogera Milę.

6. Może te spļunięcie w kierunku Żylety to nic nie miało znaczyć...Może akurat po prostu potrzebował I tak głupio wyszło...

7. I może to machnięci ręką chwilè potem to mi się wydawało....



Dobra, próbowałem. Jednak nie ma sensu go bronić .. FEJO WON !!!!



Mimo wszystko cieszę się, że zobzczyłem ten mecz.. Mam wrażenie, że Oyedele zapisze tu pièkną kartę...Inna sprawa ,że może tu długo nie prograć .... odpowiedz

Jose Kante - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Już wyszedłem więc nie widziałem, jak zabierał grajków z boiska...jeśli tak faktycznie było, to w sumie mnie to nie dziwi, tani pokaz "naszego wodza". Rozumiem, że dorosłych facetów trzeba chronić przed ludźmi, którzy płacą za bilety, aby mieli wygodnie..no ok

Jak czytam, to widzę że coraz więcej ludzi się przekonuje że to pozorant. Nie będę mówił że wiedziałem to od początku, bo typa w ogóle nigdzie wcześniej nie widziałem. Natomiast, nie rozumiałem w ogóle po co nam jakiś no name całkowity, jeszcze taki co zasłynął tylko rzutem tacka.

Ja rozumiem, że prawdziwy mega trener nie przyjdzie do nas, nie możemy sobie wybierać. Ale, nie sądzę też, żebyśmy przy takich możliwościach skautingu, nie mogli znaleźć kogoś kto będzie miał i warsztat i respekt i głowę na karku. Czy to na pewno kwestia tylko pieniędzy i tego czy chciałby tu pracować w ogóle, z tymi ogórkami naszymi kiszonymi, czy jednak najbardziej kwestia: 1. Chęci wykazania się przed prezesem, jak to w korpo, czyli wziąć znikąd i dostać premie? 2. Niechęć, a bardziej zazdrość prezesa do ludzi którzy mają jakąś wiedzę.

Nie wiem czy to jest jakaś biznesowa sztuka, prowadzić klub który sam z siebie zarabia pieniądze, ale sztuka jest sprawić aby ten klub musiał jeszcze zaciągać kolejne długi, a tak to chyba wygląda. No sorry, Muci cześć spłacił - to zdejmijcie to z bilansu i wyjdzie. odpowiedz

Bardzo stary kibic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nawet najlepszy trener nie zrobi wyniku ze słabymi pilkarzami-a teraz tylko tacy są w naszej Legii!

Może coś będzie z tych młodych ale cały "zaciag"

autorstwa pana Jacka jest do wywalenia!Nawet "Luiqi" to już nie ten pilkarz,co 2,3 lata temu!

Jeszcze jedno-oni się starają-ale jak mówi stare powiedzenie- z g....bata nie ukręcisz... odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.com.pl Plus za młodego w pierwszej jedenastce, który gra zupełnie inny futbol niż reszta tych pokrak.

Powiem tak, ludzie piszą w komentarzach, że coś drgnęło, że widać światełko. Hm, dla mnie to dalej kopanie się w czoło, oczywiście było widać lepszą grę, ale na zmęczonego rywala który ma 120 minut w środku tygodnia w pucharach to trzeba wyjść z nożem w zębach, zabiegać na śmierć i dobić w okolicy 80 minuty.

A tu co?

Dalej uczenie się systemu i zgrania.

To co oni robią na treningach, grają w pasjansa? odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Jak to śmiesznie brzmi że to nasz najlepszy mecz w tym sezonie zremisowany z bardzo przeciętnym Górnikiem co miał w nogach 120min meczu pucharowego w środku tyg...najlepszy mecz to mógłby być jakbyśmy wygrali z 5:1 Ładnie nam trener z dyrkiem zbudowali team...super,brawo... odpowiedz

Auror - 2 godziny temu, *.orange.pl Tylko trener z silnym charakterem pasuje do Legii. Zawsze tak było. Tylko kto taki jest obecnie dostępny?

odpowiedz

Co Ty gadaaaasz? - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl "Dziękuję kibicom"?

I dlatego po meczu zabierasz wszystkich z boiska po czym przez ramię PLUJESZ w stronę Żylety???

Przesadziłeś i to mocno. Dla mnie jesteś skreślony. odpowiedz

Miqzma - 2 godziny temu, *.chello.pl Po drugiej stronie lustra.....

odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak, to był dobry mecz. Dopóki nie zrobiłeś debilnych zmian, które wprowadziły chaos. odpowiedz

Sen o - 2 godziny temu, *.chello.pl Bredzisz człowieku. Im szybciej odejdziesz z Zielińskim tym lepiej dla drużyna. Teraz becki że słabym Betisem potem becki od Stoku i koniec marzeń. odpowiedz

PLK - 2 godziny temu, *.platkom.pl Co tu dużo mówić.. Treneiro swoimi zamianami rozpiepszyl zespół!! Słabiutko panie Fejo!!! odpowiedz

#FajoOut - 2 godziny temu, *.216.186 Won wuefisto pozorancie! odpowiedz

Gor - 2 godziny temu, *.spectrum.com Nie mam patrzenia na tego chłopa, niech on już pakuje mandzur! Won!!!! odpowiedz

Od samego początku… - 2 godziny temu, *.chello.pl Od samego początku nie wierzyłem w jego warsztat zdobywany w pompowany pieniędzmi motor i od samego początku serio wiedziałem ze ten ktoś jest medialnym wymysłem pudla, jak i król strzelców ligi szwajcarskiej.



Zaczynam coraz mocniej wierzyć, ze pudlowi zależy na destabilizacji sytuacji finansowej Legii, bo nawet kiedy idzie złe, a w szczególności wtedy, to spłacane są odsetki od pożyczek, a nie kapitał, a coś mi się wydaje, ze pożyczek Legii udziela sam Prezes

Mogę się mylić, śle chętnie zobaczyłbym umowy pożyczek od mioda dla Legii odpowiedz

Kujawiak - 2 godziny temu, *.plus.pl Najlepszy mecz w tym ćwierćwieczy odpowiedz

Zlb - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia Mistrzem Świata...wiadomo nie od wczoraj, a teraz...a teraz jest jak jest, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Spokojnie, nie zapominajcie, JestesMY Najlepsi!!! odpowiedz

gruby - 2 godziny temu, *.orange.pl Trenerze! Najlepszy mecz??? Zespół, który miał walczyć o mistrzostwo oddaje u siebie z przeciętnym Górnikiem tylko dwa celne strzały na bramkę!!! Na 30 możliwych punktów, straciliśmy już 15!!! Staliśmy się przeciętną ligową drużyną, która na dzień dzisiejszy nie będzie wyżej niż na 8 miejscu...WSTYD!!! odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Szkoda, że nie można go spakować razem z Zielińskim i wymienić na Josue. odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Nie malem do niego nic jako do trenera. Jak sie nie ma zawodnikow to nic sie nie zrobi. Ale pieprzenie takich glupot to juz przesada, Ma nas za slepych. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Feio chyba czytał moje wpisy hehe..żeby zagrać 1-4-1-4-1 pisalem o tym , jak gra Radnicki ,że tam Feda Dudić każe bocznym obrońcom schodzić do środka...możliwe że obejrzał nawet jakieś skróty ich gry bo Vinagre grał podobnie jak Dadić lewy obrońcą.haha...no ale Luqinhas to nie Kilian Bevis a Kapustka nie Mircetić,a Pekhart to nie Evandro...jakość cieniutka u nas... odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Znawca: weź ty się lecz zboczeńcu z tymi Serbami pewnie takie same ogórki jak te co Zieliński sprowadzil odpowiedz

Trenerjo - 2 godziny temu, *.chello.pl Feio trenerjo pakuj walizki. odpowiedz

Lukas - 2 godziny temu, *.chello.pl Faja już asekuracyjnie :) odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Ten, kto go zrobił trenerem w Legii powinien mieć dożywotni zakaz stadionowy. odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.com.tr Wszystko juz wiemy. Czas działać. odpowiedz

Wielki Stach - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jełop oderwany od rzeczywistości. Jeszcze jeden, góra dwa takie świetne mecze i pakuj tobołek furiacie. odpowiedz

DOŚĆ JUŻ !!! - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Miałem Cisnąć tu konkretnie o poczynaniach trenera z zawodników, ale po tym co znów pokazały nasze gwiazdeczki i ten komentarz trenera już mi się nawet nie chce nic mówić o tym całym b..elu . odpowiedz

Hahahhaha - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Co tam miekka faja pppp zabiera Zielińska ppppp ta faję i wwwwqc odpowiedz

WWL - 2 godziny temu, *.98.203 Faja



Baaaardzo dobry mecz.

Gratuluję remisu nad zmęczonym dogrywką w PP kurnikiem u siebie.

Nosz Kur.a rewelacja odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.plus.pl Mariusz Rumak witamy! odpowiedz

pique-nique - 2 godziny temu, *.chello.pl Wyjątkowy błazen. 1 pkt w trzech meczach a ten zadowolony z gry. Niech już idzie won i robi z siebie pośmiewisko gdzie indziej. odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wywalić tego bajkopisarza. On ma jakiś niezdiagnozowany autyzm chyba. odpowiedz

Ramon - 2 godziny temu, *.18.225 Nawet nie skomentuję, oby to były ostatnie mądrości złotoustego i nowego trenera wybierze nowy dyrektir odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.plus.pl Ja mam pytanie o Wszolka. Czy on w tygodniu szlifował grę w ataku, wykańczanie akcji, wychodzenie na pozycję. Czy może grę obronną i dośrodkowania. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ciekawe kto poprowadzi drużynę w Białymstoku?

Może Zieliński by poprowadził. Papiery trenerskie ma. Niech bierze tych swoich asów co sprowadził i do boju. odpowiedz

SlawoL - 2 godziny temu, *.orange.pl Kiedy w końcu zwolnią tego pajaca ?!!! odpowiedz

Zoo - 2 godziny temu, *.plus.pl Oby tylko nie spadli odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Zmęczony ciężkim meczem w tygodniu Górnik wywozi z Łazienkowskiej remis, a gdyby nie to zmęczenie, to pewnie by z nami wygrał, a ten dalej bajki nawija.







odpowiedz

Sobal 74 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To jakiś żart co on wygaduje jeden z najlepszych meczy?mało że nieda sietego oglądać to i nieda się słuchać steków bzdur odpowiedz

Auror - 3 godziny temu, *.orange.pl Aż strach pomyśleć, jakie będą wyniki, gdy będą mecze trochę gorsze, kiepskie, beznadziejne w opinii trenera.... odpowiedz

Alex Bielany - 3 godziny temu, *.centertel.pl W kaftan go…. odpowiedz

Pedro Tarchomin - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ciekawe jakie on proszki bierze. odpowiedz

Lata ośmieszeń wojskowych trwa w najlepsze..... - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Miałem pocisnac naszym gwiazdeczką po całej linii , ale po takiej grze i takim pier... Treneiro nie chce mi się w ogóle ruszać tego g...na ... odpowiedz

Marco(L)io - 2 godziny temu, *.tre.se @Lata ośmieszeń wojskowych trwa w najlepsze..... :

Gwiazdeczką ????????????

Kibicu Legii!!!

Dobrze nazwałeś swój link!

Ty też ośmieszasz Legię!!!

Kup słownik j.polskiego i dopiero coś napisz!!! odpowiedz

D. - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dość. Po prostu dość . odpowiedz

jim - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Najlepszy w historii odpowiedz

Konstancin - 3 godziny temu, *.chello.pl trener dobry tylko wyników nie ma odpowiedz

Stud - 3 godziny temu, *.net.pl Mam dość słuchania tego wariata odpowiedz

