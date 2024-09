Legia 1-1 Górnik

Znowu bez wygranej

Sobota, 28 września 2024 r. 22:06 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Legia znowu niezwycięska w Ekstraklasie. W sobotni wieczór warszawski zespół tylko zremisował na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze, czym kontynuuje swoją serię niewygranych meczów, która wynosi aktualnie trzy starcia. Obydwa gole tego wieczoru padły w pierwszej połowie. Najpierw do siatki z rzutu karnego trafił Kamil Lukoszek, a do remisu doprowadził Radovan Pankov.