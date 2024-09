Pankov: Mój gol nie ma znaczenia

Sobota, 28 września 2024 r. 23:51 źródło: Legia Warszawa

- Przepraszam, że to powiem, ale czujemy się ***. Co innego można czuć po takim meczu? Mój gol? Nie ma znaczenia. Zamieniłbym wszystkie gole na zwycięstwo w tym meczu. Mówię to z głębi serca. Nie liczę goli, liczę zwycięstwa - powiedział po spotkaniu z Górnikiem Zabrze Radovan Pankov.









- Zespół stanowi jedność. Cierpimy z powodu tych wyników, ale nic nie jest skończone. Przed nami wielki mecz w czwartek.



- Trener chciał nam pomóc i zmienił formację. Ten system daje inne możliwości utrzymania przy piłce. Nie jest to dla mnie nic nowego, grałem już w wielu systemach. Wielkie kluby jak Legia grają wysoko, by przygnieść rywali i tak też miało być dziś.