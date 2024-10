Oceny legionistów za mecz z Górnikiem

Najwyższą notę za mecz z Górnikiem otrzymał Maximillian Oyedele. Występ młodego pomocnika oceniliście na 4,5 w skali 1-6. Niezłe noty uzyskali także Radovan Pankov i Ruben Vinagre. Z kolei najgorsze oceny trafiły do Tomasa Pekahrat i Marco Burcha - po 1,9. W sumie oceniało 1159 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,7.

KIBIC - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Oceny są zdecydowanie zbyt niskie o krzywdzące dla piłkarzy a zwłaszcza dla Pana Trenera. odpowiedz

wawiak - 3 godziny temu, *.chello.pl za co taka wysoka ocena dla Morishty? przecież nie miał ani jednego udanego zagrania w ofensywie, co dostał to spartolił, oglądaliście w ogóle ten mecz ? odpowiedz

Elmo - 1 godzinę temu, *.virginm.net @wawiak: pełna zgoda. Nie celne podania, przegrywane dryblingi, błędy w przyjęciu odskakujaca piłka odpowiedz

N. - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Nie dziwi że postacią numer jeden w oczach oceniających był Maxi Oyedele, kapitalny występ. Czekamy na więcej, no i oby sodówka do głowy nie uderzyła. odpowiedz

