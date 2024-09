Polsat pokaże mecze Legii w Lidze Konferencji

W czwartek, 3 października Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Realem Betis Balompié w 1. kolejce fazy ligowej Ligi konferencji. Prawa do transmisji spotkań Ligi Konferencji w tym sezonie posiada telewizja Polsat. Wszystkie mecze będą dostępne na płatnych kanałach Polsat Sport Premium.

13 - 10 minut temu, *.play-internet.pl No i co sie sr a cie. Ch z tym. Nie ma? To nie ogladam. Je Polska patologia. odpowiedz

Misiowaty - 24 minuty temu, *.orange.pl Na Polsacie Sport 1 też będą mecz, więc nie ma tragedii. odpowiedz

Coach - 26 minut temu, *.centertel.pl Nie do końca takie proste to jest z tą ustawą. W jej treści jest wpisany puchar UEFA (aktualnie liga Europy). Z tego powodu cwaniaczki mogą zakodować odpowiedz

Endrjuuu - 41 minut temu, *.mediatelekom.pl Nie rozumiem do końca informacji dotyczącej meczów polskich drużyn.

Wyjątkowo będzie można obejrzeć tylko te dwa podane mecze? Czy wszystkie mecze dwóch polskich drużyn? odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 32 minuty temu, *.Legionisci.com @Endrjuuu: Wszystkie. odpowiedz

Endrjuuu - 23 minuty temu, *.mediatelekom.pl @Redakcja Legionisci.com: Dziękuję :-) odpowiedz

korba - 43 minuty temu, *.centertel.pl Bożydar będzie skrzypił odpowiedz

Twitter - 47 minut temu, *.play-internet.pl Czyli nie pokaże odpowiedz

Luk - 55 minut temu, *.tmcz.cz Nie mogą , będzie napewno na otwartych kanałach. Ustawa zakazuje. Na 100% będzie na Polsacie lub tv4 odpowiedz

Arek - 59 minut temu, *.173.131 Tak czułem, że polszmat zakoduje. odpowiedz

