Z obozu rywala

Górnik przed meczem z Legią. Pierwszy kryzys

Piątek, 27 września 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W sobotę Legia Warszawa po serii dwóch porażek z rzędu podejmie na własnym stadionie zabrzańskiego Górnika. Śląska drużyna po pozytywnym początku sezonu złapała zadyszkę i przegrała trzy z ostatnich czterech ligowych meczów, dodatkowo odpadając jeszcze z rozgrywek Pucharu Polski, więc podobnie jak stołeczna drużyna przeżywa swój pierwszy sezonowy kryzys. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala "Wojskowych".