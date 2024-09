Wrzosek nie powalczy na KSW 100 w Gliwicach

Arkadiusz Wrzosek nie stoczy walki podczas gali KSW 100, która 16 listopada zaplanowana jest w Gliwicach - poinformował legionista w swoich mediach społecznościowych. Pierwotnie Wrzosek miał mierzyć się z Szymonem Bajorem, ale jego porażka z Matheusem Scheffelem sprawiła, że to właśnie ten ostatni (z bilansem 18-11) miał być rywalem legionisty. Na razie nie wiadomo co jest przyczyną odwołania walki Wrzoska, możemy się jedynie domyślać, że kontuzja.

