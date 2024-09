Trzy nowe zawodniczki wzmocniły Legię

Kobieca sekcja rugby Legii Warszawa w sobotę w Mińsku Mazowieckim rozpocznie kolejny sezon w swojej historii, która zapoczątkowana została w 2012 roku. Legionistki walczyć będą w ekstraklasie o kolejny medal mistrzostw Polski. Przed nowymi rozgrywkami, szeregi pierwszej drużyny legionistek wzmocnione zostały trzema zawodniczkami - Igą Iwińską (aktualną reprezentantką Polski i dwukrotną mistrzynią kraju z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk), Oliwią Strugińską (aktualna mistrzyni Polski do lat 16, łączniczka młyna i ataku) i Natalią Jaworską (ostatnio występująca w Budowlanych Łódź U-16, młynarz, filar i center, jedna z najbardziej obiecujących młodych zawodniczek w Polsce).

korba - 3 godziny temu, *.centertel.pl Witamy na legijnym pokładzie! odpowiedz

