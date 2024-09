UZaLeżnieni wykonali w ostatnim czasie kolejną porcję nielegali, które doskonale widoczne są na warszawskich ulicach. By powstawały kolejne legijne grafy, możecie wesprzeć grupę, kupując ich pamiątki przy wejściu na stadion Legii (na górze przy wejściu na Żyletę) - w sprzedaży m.in. vlepki, szaliki, kubki i smycze. Cały zysk przeznaczony zostanie na zakup farb.

