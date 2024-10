Koszykówka

Zapowiedź meczu z Fyllingen Basket

Wtorek, 1 października 2024 r. 12:08 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Norweski zespół Fyllingen Lions będzie pierwszym rywalem Legii Warszawa w rozgrywkach European North Basketball League (ENBL). Dla Norwegów to pierwszy start w europejskich rozgrywkach, więc zdecydowanym faworytem meczu wydają się legioniści.



Fyllingen są aktualnym mistrzem Norwegii - to ich pierwszy tytuł w historii. W minionym sezonie byli najlepsi nie tylko w sezonie zasadniczym, ale swoją dominację ptwierdzili także w fazie play-off, w której przegrali łącznie tylko jedno spotkanie - w półfinale z Gimle (94:100). Finały z Bærum wygrali 3:0. Rok wcześniej zespół zajął 3. miejsce po sezonie zasadniczym, ale następnie odpadł w I rundzie play-off. Także w latach wcześniejszych nie był to zespół dominujący w norweskiej ekstraklasie - m.in. w sezonie 2015/16 na rok spadł do drugiej ligi, a po tym czasie raz, nie licząc zeszłego sezonu, zdołał awansować do półfinału play-off.



W tym roku klub postawił na zmianę nazwy i klubowego herbu - z Fyllingen Basket, przekształcono zespół w Fyllingen Lions, dodając do logo lwa. Zmiana ma oznaczać nową erę w historii klubu - twierdzą Norwegowie. Do zmian doszło także dzięki większym nakładom finansowym, które są możliwe dzięki wsparciu dwóch sponsorów - Louise Mohn i Gunnar Gran. Szefem klubu jest Egil Kaberuka-Nilsen, a trenerem zespołu Calix N'Diaye. Większe środki mają pomóc klubowi w walce nie tylko o kolejne trofea w Norwegii, ale i na międzynarodowej arenie. Stąd też zgłoszenie zespołu do rozgrywek ENBL.







Klub pochodzi z Bergen, a dokładniej dzielnicy Fyllingsdalen, miasta liczącego niespełna 300 tysięcy mieszkańców. Norwegowie do Warszawy przylecą bezpośrednim lotem z Oslo. W obecnym sezonie mają na swoim koncie trzy oficjalne spotkania i wszystkie z nich kończyły się ich wygranymi. W składzie posiadają tylko pięciu Norwegów. Ponadto mają w drużynie dwóch Amerykanów (Davis i Bullock), dwóch Hiszpanów (Demba i Olivier Canadell), Serba (Radulović) oraz gracza z Demokratycznej Republiki Kongo (Tshilumbu).



Legia do meczu z Fyllingen Lions przystąpi cztery dni po meczu o Superpuchar ze Śląskiem, który pokazał, że przed legionistami jeszcze sporo pracy. Przede wszystkim w strefie podkoszowej oraz obronie i nad tym trener Skelin wraz ze swoim sztabem na pewno będzie mocno pracował nie tylko pod kątem środowego meczu z Norwegami, ale i kolejnych gier, które przed Legią w kolejnych dniach.



Spotkanie Legii z Fyllingen Lions rozegrane zostanie w środę, 2 października o 19:00 w hali OSiR Bemowo. Wejściówki na ten mecz są tańsze od tych, które sprzedawane są na mecze ligowe. Kupować je można TUTAJ oraz przed samym meczem przy wejściu do hali. Zapraszamy do wspierania Legii w pierwszym domowym spotkaniu w sezonie 2024/25 i jednocześnie premierowym występie w ENBL! Spotkanie będzie transmitowane na żywo na naszym kanale na Youtube.



LEGIA WARSZAWA

Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Dawid Niedziałkowski (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70).



FYLLINGEN LIONS

Skład: Lars Frederik Espe, Dashawn Davis, Nikolas Skouen, Christian Mikkelsen Skagen (rozgrywający), Nicolas Gundersen Ballone, Oliver Visnes (obrońcy), Joel Tshilumbu, Ibu Jassey Demba, Pol Olivier Canyadell (skrzydłowi), Peter Bullock, Jovan Radulovic (środkowy).

trener: Calix N'Diaye, as. Per Fedje



Wyniki: Kongsberg Miners (w, 63:80), Asker (w, 79:97), Nidaros Jets Trondheim (d, 94:87).



Termin meczu: środa, 2 października 2024 roku, g. 19:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 1, 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 15, 30, 40, 50 i 80 zł (normalne)

Transmisja: Youtube (Legiakosz)