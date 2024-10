W LTC trenowali kadrowicze i legioniści

Godzinę przed zajęciami "Wojskowych" na innym boisku w Legia Training Center trenowali zawodnicy reprezentacji Polski, a wśród nich Bartosz Kapustka i Maximillian Oyedele . W sobotę "Biało-Czerowni" zagrają na Stadionie Narodowym z Portugalią w ramach Ligi Narodów UEFA. Legionistów zmierzających na murawę witała grupa dzieci, z którymi piłkarze chętnie przybijali "piątki". W zajęciach nie uczestniczyli Steve Kapuadi i Luquinhas . Oprócz wspomnianych dwóch kadrowiczów, zabrakło także młodzieżowych reprezentantów Polski: Kacpra Tobiasza , Jordana Majchrzaka , Jana Ziółkowskiego , Jakub Adkonisa i Mateusza Szczepaniaka . Indywidualnie na boisku z fizjoterapeutą ćwiczył Jakub Żewłakow . We wcześniejszej fazie rehabilitacji jest Juergen Elitim , który najprawdopodobniej nie wyjdzie na boisko w tym roku. Pod nieobecność tylu zawodników Z "jedynką" trenują Jakub Jędrasik , Maciej Saletra i Oliwier Olewiński . Na pełnych obrotach ćwiczyli także kontuzjowani ostatnio Claude Goncalves i Sergio Barcia . Zajęcia było otwarte dla mediów tylko przez pierwszy kwadrans. Drugie czwartkowe zajęcia wystartują o godz. 17. W piątek Legia będzie trenowała w samo południe. W sobotę i niedzielę zawodnicy mają wolne, a od poniedziałku rozpoczną bezpośrednie przygotowania do meczu ligowego. Spotkanie Lechia Gdańsk - Legia Warszawa odbędzie się w piątek, 18 października o godz. 20:30.

W czwartek w treningu Legii Warszawa wzięło udział 24 zawodników. Poprowadził je Goncalo Feio , który dostał szansę na wyjście z kryzysu. - Wierzę, że kontynuowanie współpracy z trenerem pozwoli nam ten cel osiągnąć. Taką rekomendację przedstawiłem zarządowi klubu - mówi dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński . Aktualna strata do lidera wynosi 9 punktów. LTC: Trening kadry i Legii - Woytek / 20 zdjęć

