Co dalej z przyszłością trenera Feio?

Jak możemy przeczytać w artykule, trener Goncalo Feio miał w zeszłym tygodniu odbyć rozmowę w cztery oczy z dyrektorem sportowym Legii, Jackiem Zielińskim , lecz na razie żadne decyzje nie zapadły. Z klubem póki co nie rozstanie się również dyrektor działu skautingu, Radosław Mozyrko , a pogłoski o jego zwolnieniu były nieprawdziwe. Goncalo Feio został trenerem Legii 10 kwietnia br. Poprowadził drużynę w 17 ligowych spotkaniach z bilansem 8 zwycięstw, 5 remisów i 4 porażek. W obecnym sezonie bilans ten wynosi 4-3-3, a "Wojskowi" nie wygrali ostatnich trzech spotkań z rzędu. Portugalczyk prowadził Legię również w 6 spotkaniach europejskich pucharów notując 5 zwycięstw i 1 remis. Ze stołeczną drużyną zdobył 3. miejsce w sezonie 2023/24 i awansował do fazy ligowej Ligi Konferencji w obecnych rozgrywkach.

Po ostatnich niedostatecznych wynikach i kiepskim stylu gry drużyny wielu kibiców zastanawiało się, co dalej z przyszłością trenera Goncalo Feio i innych osób odpowiedzialnych za drużynę. Według informacji portalu meczyki.pl, Legia na ten moment nie bierze pod uwagę zmiany szkoleniowca. Jednocześnie Portugalczyk ma mieć zapisaną specjalną klauzulę wypowiedzenia w kontrakcie, więc jeśli ostatecznie zapadłaby decyzja o rozstaniu, to nie stanowiłoby ono problemu z perspektywy klubu.

Komentarze (25)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzesiek - 13 minut temu, *.centertel.pl spokojnie wygramy z betisem i humory sie poprawią odpowiedz

RMFC - 35 minut temu, *.play-internet.pl W Legii to dawno powinno nie być ale Zielińskiego bo takich drewniaków jakich sprowadza do klubu nie było w historii odpowiedz

Betis pusty stadion - 35 minut temu, *.203.24 Pusty stadion na Betis! Zobaczymy czy kibice mają jaja! odpowiedz

Heniek - 10 minut temu, *.144.227 @Betis pusty stadion: aTy ze swoich zapłacisz za rachunki. odpowiedz

Ed - 40 minut temu, *.chello.pl Dawać Jacka Magierę ! Tylko Jacek ! odpowiedz

tylkoLegia - 47 minut temu, *.centertel.pl Zieliński już dawno powinien wylecieć!

To on jest za wszystko odpowiedzialny! odpowiedz

Fan Kacpera - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl Myślę że więcej niż 3/4 kibiców czeka na ten dzień kiedy ten pseudo trener zostanie zwolniony bardziej niż dzieci na mikołaja i prezenty gwiazdkowe

Ten człowiek oszukuje sam siebie zaklinając rzeczywistość która brutalnie go weryfikuje co mecz .On ma cały czas pod górkę to go szpiegują dronami to trawy nie kosza i jest za długa boisko za mokre

Kibice innych drużyn go prowokują .

Obawiam się że po kolejnym najlepszym meczu który rozegra ta wspaniała drużyna możemy usłyszeć że odpowiedz

Fan Kacpera - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl @Fan Kacpera: usłyszymy że układ planet był nie korzystny Księżyc za wysoko lub inne bzdury .

Odchodząc jak najszybciej powinien zabrać ze sobą połowę tych rozkapryszonych przepłaconych gwiazdeczek .A szansę niech dostają młodzi z akademii. odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 minut temu, *.orange.pl @Fan Kacpera:



Dziś późnym wieczorem na ziemską orbitę wleci niewielka asteroida, która sprawi, że przez niemal dwa miesiące będziemy mieć dwa księżyce, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby z tego powodu na marne poszedł cały wysiłek taktyczny w kolejnym spotkaniu. odpowiedz

AKCJA PUSTY STADION - 54 minuty temu, *.99.104 Tylko akcja pusty stadion może przegonić z Legii konfabulanta, Miodulskiego Dariusza wraz z jego nieudacznikami wuefistą Fajo i amatorem Jajcusiem Z. Dopóki kibice tego nie zrozumieją i dalej będą napychać kieszeń Miodulskiego kupując bilety, łykając jak pelikany ten cyrk, zagryzając go plastikową zapiekanką za 20 PLN, nic się nie zmieni. odpowiedz

Mario - 28 minut temu, *.jmdi.pl @AKCJA PUSTY STADION: no niestety prawda ☹️ odpowiedz

Bodek - 24 minuty temu, *.virginm.net @AKCJA PUSTY STADION: Człowieku, odkup wreszcie Legię od Mioduskiego i przestań śmierdzieć. A jak ci się nie podoba, że tak dużo ludzi chce ogladać mecz przy Ł3 to wypad na Konwiktorską. Tam jest ich dużo mniej. odpowiedz

Knk83 - 1 godzinę temu, *.res.pl Za faje pewnie przyjdzie tania opcja czyli Fornalik albo Magiera bo mistrzostwo już uciekło a ci trenerzy powini dać puchary dodatkowo prędzej postawią na młodych . W trenera z zagranicy nie zainwestują bo szansa na mistrzostwo już bardzo mala odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Tego typa nigdy w Legii nie powinno być. Bajernat z rozdwojona jaznia, ignorant, pozorant. Legii potrzebny jest trener pokroju Czreczesowa A nie kolejny eksperyment. Prezesie obudz się i rób co należy!! Faja - WON !! odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.255.133 Od kilku lat gdy są słabe wyniki to klub zwalnia trenera. Tymczasem ci którzy od lat sprowadzają do Legii piłkarskie łamagi dalej są zatrudnieni. W klubie od lat nie ma profesjonalizmu odnośnie zakupu zawodników. Trener jaki by nie był to z tej zgrai łamag nie zrobi piłkarzy. odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.com.pl Niestety ten trener zachowuje się jakby prowadził motor Lublin, jemu się wydaje że jak się troszeczkę poprawiło to jest cacy. No nie, nie jest.

Legia to drużyna z największym budżetem, największymi pensjami, wszystko jest tu większe, a przede wszystkim większe są wymagania kibiców.

Ta drużyna straciła dwa punkty w meczu z ligowym średniakiem który miał w środę maraton w pucharze Polski.

Ten trener nie ogarnia mentalnie czego tu się wymaga, niech już zniknie z tego klubu. odpowiedz

Zyrardow - 1 godzinę temu, *.125.69 Za ten gest w kierunku Żylety Feio bezwzględny OUT

To marny manipulant i baran mówiący o miłości do Legii nie wie że Legia to Kibice?

Jeśli go nie wywala to zostaje jedynie bojkot odpowiedz

Auror - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie wiem, jak dokładnie policzyć średni zarobek z dnia meczowego, przyjmijmy skromnie, średnio 30 zł od kibica.

Pomnóżmy tę liczbę x 23000 = 690 000,zł. ....

Josue niedawno mówił, dzięki komu klub jeszcze "oddycha" i to jest prawda. odpowiedz

Redi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A tak hipotetycznie to kto za niego? odpowiedz

MAKEN - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W Biedronce są wolne etaty. Niech w sprzedaży głupot robi karierę. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com "Ze stołeczną drużyną zdobył 3. miejsce w sezonie 2023/24"

Jak mozna twierdzic cos podobnie durnego. To Runkajic prowadzil Legie w tym sezonie, a Faja (po zwolnieniu Runka) poprowadzil zespol w ilu spotkaniach? 5? 6? Ale nie w sezonie! odpowiedz

Robert - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: "Faja" był jeden. ŚP Ryszard Koncewicz. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 52 minuty temu, *.orange.pl @Robert : ten narwany Portugalczyk to co najwyżej miękka Faja odpowiedz

Auror - 1 godzinę temu, *.orange.pl Skoro tam mówią, to wkrótce ... zwolnią... odpowiedz

Sober - 1 godzinę temu, *.orange.pl Od samego początku zatrudnienia Feio w Legii, byłem zdania że jest to jedno wielkie nieporozumienie.

Zamiast zwalniać Runjaicia który moim zdaniem, jest trenerem dużo lepszym i co najważniejsze z wiekszym doswiadczeniem niż Feio, należało dać Runjaiciowi konkretne wzmocnienia.

Dzisiaj mamy trenera bez żadnego doświadczenia na poziomie ekstraklasy a do tego w większości niewypały transferowe.

Jeżeli nie będzie doświadczonego trenera oraz realnych, konkretnych wzmocnień, to będziemy się tak bujać przez kolejne lata.

Na dzień dzisiejszy, Legia nie jest ani materiałem na mistrza ani na zdobywce PP.

Staliśmy się przeciętną drużyną , do tego zarządzaną bez ładu i składu.

Jest źle a gdyby nie udział w LKE byłoby tragicznie. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.