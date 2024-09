Statystyki

10 kolejek, 10 punktów straty do lidera. W tym wieku gorzej było tylko raz

Niedziela, 29 września 2024 r. 21:39 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii są mocno rozczarowani startem swojej drużny w obecnym sezonie Ekstraklasy. "Wojskowi" prezentują bardzo zmienną formę, natomiast w ostatnich tygodniach notorycznie gubią punkty. A jak wyglądało to w poprzednich latach?









Po rozegranych meczach 10. kolejki Ekstraklasy strata do lidera wzrosła aż do 10 punktów. W przeszłości tylko raz legioniści na tym etapie rozgrywek prezentowali się gożej. Chodzi o sezon 2016/17, kiedy po dziesięciu spotkaniach gracze ze stolicy tracili do prowadzącej Lechii aż 12 "oczek", a na swoim koncie mieli ich zaledwie 10. Wówczas fatalny strat w lidze posadą przypłacił Besnik Hasi. Zmiana szkoleniowca w tamtym momencie okazała się strzałem w dziesiątkę. Za zwolnionego Albańczyka przyszedł Jacek Magiera, który poprowadził drużynę w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a następnie wyciągnął ją z ekstraklasowego dna i doprowadził na sam szczyt, zdobywając w maju mistrzostwo Polski. Wtedy to Legia regularnie punktowała w Ekstraklasie, walcząc do samego końca o ostateczny triumf z aż trzema przeciwnikami - Jagiellonią, Lechem i Lechią.



Porównując dane z obecnym sezonem, równie nieciekawie pod względem zdobywanych na tym etapie gry punktów wyglądały sezony: 2021/22, 2010/11 oraz 2006/07. Wówczas, podobnie jak w tym roku, Legia zanotowała w średnią 1,5 punktu na mecz. Co ciekawe, w tym pierwszym przypadku słaby start również nie miał przełożenia na końcowy wynik, bo Legia zakończyła ligę na pierwszym miejscu. Natomiast w sezonach 10/11 oraz 06/07 była to trzecia lokata.



Oczywiście należy zaznaczyć, że wszelkie poniższe liczby to tylko statystyka. Nie sposób porównać tutaj stylów gry, sytuacji kadrowych czy ogólnego poziomu przeciwników w Ekstraklasie. "Wojskowi" w obecnym wydaniu zdecydowanie zawodzą - to fakt niepodważalny. Czy poniesie to za sobą zmiany personalne, które podobnie jak w rozgrywkach 2016/17 spowodowały uratowanie jubileuszowego roku dla Legii?