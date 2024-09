Wyniki legionistów na MŚ U-19

W Druskiennikach na Litwie odbyły się Mistrzostwa Świata do lat 19 w pięcioboju nowoczesnym, w których wystartowało kilkoro zawodników Legii. Najwyżej sklasyfikowany zosał Franciszek Dubrawski , który zajął 7. miejsce. Legionista wysoką lokatę zawdzięcza dobremu występowi (2:04.50 min.) w pływaniu, co było siódmym rezultatem tej konkurencji. Igor Radomyski zajął miejsce 22., a Maksymilian Dobosz - 26. Drużynowo Polacy w składzie Radomyski, Dubrawski oraz Krystian Trepczyk (UKS Gromik Gdynia) zajęli 5. miejsce (4441 pkt.). W rywalizacji kobiet, Katarzyna Dębska zajęła miejsce 21. (1316 pkt.), a Hanna Jakubowska była 27. (1292 pkt.). Polki drużynowo w składzie: Dębska, Jakubowska i Maja Szondelmajer (ZKS Drzonków) zajęły 8. miejsce (3857 pkt.). Sztafeta męska: Radomyski i Dubrawski zajęła 7. miejsce, kobieca: Jakubowska i Szondelmajer - szóste. Na koniec mistrzostw rywalizowały sztafety mieszane - Franciszek Dubrawski z Aleksandrą Kasperczak (ZKS Drzonków) zajęli 8. miejsce (1313 pkt.). fot. pentathlon.org.pl

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.