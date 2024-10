Nowe legijne graffiti: Legia Pany (416)

Dobrzy Ludzie wykonali efektowne legijne graffiti na dwóch przylegających do siebie ścianach. Na jednej z nich widzimy szlachcica z browarem i hasło "Legia Pany". "Ściany, które malowaliśmy, wymagały odpowiedniego potraktowania ze względu na otoczenie i jego historię. Motyw polskiej szlachty znakomicie się do tego nadał" - relacjonują Dobrzy Ludzie.

Graffitolog - 1 godzinę temu, *.net.pl Fajne zestawienie. Na początku coś kreatywnego, wykonanego ze smakiem i sensem.

Za to dalej beznadziejne marnowanie farby, czasu, przestrzeni... bo ktoś uznał, że napis "CWKS" coś wniesie. Ehhh... mam nadzieję, że kiedyś DL zaczną udzielać korepetycji . odpowiedz

