Nowe wyjazdowe koszulki koszykarskiej Legii

Koszulki są w kolorze królewskiej zieleni i mają cienkie, białe, pionowe pasy. W tym sezonie będą dostępne w trzech wariantach: - replika koszulki ligowej - replika koszulki, w której legioniści występować będą w European North Basketball League - Lifestyle - przygotowany specjalną metodą Digiline. 6 października, podczas meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza, fani Legii będą mieli możliwość zakupu wzoru Lifestyle (229 zł). Na meczu z Dzikami (27 października) do sprzedaży trafią wzory OBL i ENBL. Posiadacze karnetów na sezon 2024/25 mogą liczyć na 10-procentową zniżkę.

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Świetny wzór odpowiedz

