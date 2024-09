LK: Weekendowe wyniki rywali Legii

La Liga: Real Betis Balompié 1-0 (0-0) RCD Espanyol 1-0 85' Giovani Lo Celso Betis: 1. Rui Silva - 2. Hector Bellerin, 3. Diego Llorente, 6. Natan, 12. Ricardo Rodriguez - 16. Sergi Altimira (79' 4. Johnny), 21. Marc Roca (79' 24. Aitor Ruibal) - 19. Iker Losada (61' 18. Pablo Fornals), 20. Giovani Lo Celso, 10. Abdessamad Ezzalzouli (88' 38. Assane Diao) - 11. Cedric Bakambu (61' 8. Vitor Roque) Allsvenskan: IFK Värnamo 1-1 (0-0) Djurgardens IF 0-1 81' Deniz Hümmet 1-1 90+4' Simon Thern Djurgardens: 35. Jacob Rinne (46' 45. Oscar Jansson) - 18. Adam Stahl, 5. Miro Tenho, 3. Marcus Danielson (13' 4. Jacob Une Larsson), 27. Keita Kosugi - 14. Besard Sabović, 6. Rasmus Schüller (61' 7. Magnus Eriksson) - 29. Santeri Haarala, 11. Deniz Hümmet (83' 9. Haris Radetinac), 16. Tobias Fjeld Gulliksen (61' 23. Gustav Wikheim) - 26. August Priske Super League: FC Lugano 2-1 (0-0) FC Winterthur 0-1 58' Labinot Bajrami 1-1 73' Renato Steffen 2-1 81' Renato Steffen Lugano: 1. Amir Saipi - 2. Zachary Brault Guillard (62' 46. Mattia Zanotti), 6. Antonios Papadopoulos, 22. Ayman El Wafi, 26. Martin Marques (70' 11. Renato Steffen) - 20. Ousmane Doumbia, 8. Anto Grgić (62' 29. Mohamed Haj Mahmoud), 25. Uran Bislimi - 21. Yanis Cimignani (62' 18. Hicham Mahou), 31. Ignacio Aliseda, 27. Daniel Dos Santos Correia (62' 93. Kacper Przybyłko) Super liga Srbije: FK Čukarički 1-2 (1-1) FK TSC Bačka Topola 0-1 5' Aleksandar Cirković 1-1 37' Mihajlo Cvetković 1-2 56' Ifet Đakovac TSC: 12. Veljko Ilić - 22. Stefan Jovanović, 25. Mateja Đorđević (90+2' czerwona kartka), 5. Dušan Stevanović, 30. Nemanja Petrović - 7. Milan Radin - 18. Mihajlo Banjac (90' 3. Macky Frank Bagnack), 35. Ifet Đakovac (81' 6. Aleksa Pejić), 14. Petar Stanić (73' 24. Đorđe Gordić), 10. Aleksandar Cirković - 27. Miloš Pantović (73' 9. Marko Lazetić) Protathlima Cyta: Omonia Nikozja 3-1 (1-1) AEL Limassol 0-1 8' Luther Singh 1-1 44' Andronikos Kakoullis 2-1 51' Senou Coulibaly 3-1 65' Senou Coulibaly Omonia: 40. Fabiano - 2. Alpha Dionkou, 5. Senou Coulibaly, 30. Nikolas Panagiotou, 24. Amine Khammas - 20. Mateo Marić, 80 Novica Eraković (63' 99. Saidou Alioum Moubarak) - 21. Veljko Simić (85' 76. Charalampos Charalampous), 11. Ewandro Costa (63' 31. Ioannis Kousoulos), 7. Willy Semedo (32' 75. Loizos Loizou) - 9. Andronikos Kakoullis (85' 10. Omer Atzili) Wyszejszaja liha: Dinamo Mińsk 2-0 (0-0) Isłacz Mińsk 1-0 51' Boni Amian 2-0 89' Boni Amian Dinamo: 21. Fedor Lapuszkow - 2. Vadim Pigas, 26. Władysław Kalinin, 20. Aleksandr Sacziwko, 33. Denis Poljakow, 66. Rai Lopes - 88. Nikita Demczenko (87' 80. Igor Szkolik), 89. Boni Amian - 19. Dmitri Podstrelow (87' 74. Pavel Sedko), 9. Steven Alfred (75' 81. Trofim Melniczenko), 11. Gleb Zherdew (75' 25. Pedro Igor)

W miniony weekend swoje mecze rozegrały zespoły, z którymi Legia Warszawa będzie rywalizować w fazie ligowej Ligi Konferencji. Real Betis Balompié, z którym legioniści zmierzą się już w najbliższy czwartek, po ciężkim boju i bramce w końcówce meczu pokonał na własnym stadionie Espanyol. Zwycięstwo odniosły także FC Lugano, FK TSC Bačka Topola, Omonia Nikozja oraz Dinamo Mińsk. Ligowe punkty stracił jedynie Djurgardens IF remisując swój mecz po golu rywala w doliczonym czasie drugiej połowy

