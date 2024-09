Wypożyczeni: Pełny mecz Kikolskiego

Spośród wszystkich wypożyczonych zawodników, tylko Maciej Kikolski rozegrał pełne spotkanie. Bramkarz Radomiaka był bliski zachowania czystego konta, ale w potyczce z Zagłębiem Lubin skapitulował w doliczonym czasie gry. Minuty na boisku złapali Bartłomiej Ciepiela, Igor Strzałek oraz Fryderyk Misztal. Cyprian Pchełka oglądał z ławki rezerwowych wygraną nad Ruchem Chorzów. Ekstraklasa Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 0-1 meczu z Zagłębiem Lubin I liga Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - do 65. minuty w wygranym 1-0 meczu z Pogonią Siedlce. Ukarany żółtą kartką. Cyprian Pchełka (Stal Stalowa Wola) - nie grał w wygranym 2-0 meczu z Ruchem Chorzów Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 56. minuty wygranym 1-0 meczu z Polonią Warszawa III liga Franciszek Chojak (Unia Swarzędz) - nie grał w przegranym 1-3 meczu z Lechem II Poznań Fryderyk Misztal (Chełmianka Chełm) - od 67. minuty wygranym 4-1 meczu z KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski

