Analiza

Punkty po meczu z Realem Betis

Piątek, 4 października 2024 r. 20:54 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Europa da się lubić; dojrzałość; idealna para?; taktyka; musimy porozmawiać o Pekharcie; czyli się da? - to najważniejsze punkty po czwartkowym meczu Legii Warszawa przeciwko Realowi Betis Balompié.



1. Europa da się lubić

Trzeba przyznać, że Legia w Europie potrafi się podobać. Wszyscy pamiętamy świetne mecze z Realem Madryt, Spartakiem Moskwa, Aston Villą, Leicester i innymi rywalami z piłkarskiej czołówki. Tym razem zespół z Warszawy również postanowił napisać kolejną kartę w historii europejskich pucharów. Niektórzy powiedzą, że Legia grała z rezerwami Betisu i nie ma z czego się cieszyć. A jednak! Po pierwsze - Legia zagrała bardzo dojrzale i dobrze, jak na swoje ostatnie standardy. Po drugie - zdobyła cenne punkty do rankingu, które przysłużą się nie tylko jej, ale i innym polskim klubom w przyszłości. Po trzecie – do klubowej kasy wpłynie 400 tys. Euro. Co do rezerw Betisu… fakty są takie, że praktycznie każdy z tych zawodników miałby pewne miejsce w większości klubów Ekstraklasy. Nie ma co umniejszać zwycięstw Legii czy Jagiellonii w czwartkowy wieczór, należy się cieszyć, że zostały one odniesione z rywalami, którzy mieli nas pożreć. Tym razem to my byliśmy łowcą, a oni zwierzyną.