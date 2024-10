Z obozu rywala

Jagiellonia przed meczem z Legią. Wstali z kolan

Sobota, 5 października 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 20:15 Legia Warszawa zmierzy się w Białymstoku z Jagiellonią. Białostoczanie zaliczyli przeciętny początek sezonu, ale z czasem odbili się od dna i do spotkania z Legią przystąpią po czterech zwycięstwach z rzędu, w tym w europejskich pucharach. Zapraszamy na raport z obozu "Jagi".