Analiza

Punkty po meczu z Górnikiem Zabrze

Poniedziałek, 30 września 2024 r. 11:17 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Przynajmniej nie przegrali; zmiana ustawienia; SFG; na plus trzech graczy; kombinacje alpejskie - to najważniejsze punkty po sobotnim meczu Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze.



1. Przynajmniej nie przegrali

Dzięki remisowi z Górnikiem Zabrze, Legii Warszawa udało się uniknąć trzeciej porażki z rzędu w Ekstraklasie. Podopieczni trenera Gonçalo Feio mieli przewagę w posiadaniu piłki przez cały mecz, ale niewiele z tego wynikało. Górnik wyprowadził trzy groźne kontrataki i mógł zdobyć zwycięską bramkę, jednak świetnie w bramce spisywał się Kacper Tobiasz. Legioniści nie potrafili przełożyć dominacji na boisku na klarowne sytuacje podbramkowe. W całym meczu oddali zaledwie dwa celne strzały – autorstwa Rubena Vinagre i Wojciecha Urbańskiego. Legia była groźna jedynie po stałych fragmentach gry, natomiast reszta elementów znów mocno kulała. Czołówka tabeli odjechała o kolejne dwa punkty.