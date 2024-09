U-17: Trzech legionistów powołanych

Poniedziałek, 30 września 2024 r. 11:55 Redakcja, źródło: 90minut.pl

Mateusz Lauryn, Pascal Mozie oraz Jakub Zieliński otrzymali powołanie do reprezentacji Polski do lat 17. Podopieczni Dariusza Gęsiora wezmą udział w turnieju I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. "Biało-czerwoni" zmierzą się z Armenią (9 października, 15:30, Ptuj), Gruzją (12 października, 15:30, Ptuj) i Słowenią 15 października, 12:00, Ptuj).