Oyedele i Kapustka powołani do reprezentacji Polski

Bartosz Kapustka w obecnym sezonie jest jednym z liderów środka pola "Wojskowych". Dotychczas wystąpił w 15 z 16 możliwych meczów, w których zdobył 5 bramek i zanotował trzy asysty. Maximillian Oyedele trafił do Legii pod koniec letniego okna transferowego z Manchesteru United. W barwach stołecznej drużyny zadebiutował przed tygodniem w spotkaniu z Pogonią Szczecin, a w ten weekend pokazał się z bardzo dobrej strony w meczu przeciwko Górnikowi Zabrze. Dla 19-latka jest to debiutanckie powołanie do seniorskiej kadry Polski, a Kapustka wraca do niej pierwszy raz od listopada 2016 roku. Pełna lista powołanych: Bramkarze: Marcin Bułka (OGC Nice-Côte d'Azur), Bartłomiej Drągowski (Panathinaïkós AO), Bartosz Mrozek (Lech Poznań), Łukasz Skorupski (Bologna FC, Włochy) Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona FC), Jakub Kiwior (Arsenal FC), Kamil Piątkowski (FC Salzburg), Tymoteusz Puchacz (TSV Holstein Kiel), Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia Białystok), Sebastian Walukiewicz (Torino FC) Pomocnicy: Michael Ameyaw (Raków Częstochowa), Przemysław Frankowski (RC Lens), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion), Maximillian Oyedele (Legia Warszawa), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Sebastian Szymański (Fenerbahce SK), Kacper Urbański (Bologna FC), Nicola Zalewski (AS Roma), Piotr Zieliński (FC Inter Mediolan) Napastnicy: Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Karol Świderski (Charlotte FC)

Selekcjoner Michał Probierz rozesłał powołania do reprezentacji Polski na październikowe spotkania Ligi Narodów z Portugalią (12 października, 20:45, Warszawa) oraz Chorwacją (15 października, 20:45, Warszawa). Wśród powołanych znalazło się dwóch legionistów - Maximillian Oyedele i Bartosz Kapustka .

WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO - 35 minut temu, *.217.151 Mamy reprezentacyjny środek zapewniony przez Dyrektora Zielińskiego i Prezesa Mioduskiego. Gdzie teraz jesteście hejterzy i inne marudy? odpowiedz

Wycior - 23 minuty temu, *.vectranet.pl @WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO: Mamy też 10 pkt straty do Amiki oraz serię 3 meczów bez zwycięstwa… odpowiedz

Felek - 59 minut temu, *.netfala.pl Wow! Gość kopnął dwa razy prosto piłkę i dostaje powołanie do repry. Szacun! odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Szybko poszło z Oyedele. Kibice Legii ledwo go znają, a on z marszu wchodzi do pierwszej reprezentacji.



Ciekawe natomiast jest powołanie Kapustki, kiedy grał lepiej przed poprzednią przerwą reprezentacyjną i wtedy powołania nie dostał.



I teraz najlepsze - Legia nie ma środka pola, każdy kibic to widzi, ale jej dwóch pomocników ląduje w kadrze. I zrozum tu piłkę nożną. odpowiedz

skreem - 52 minuty temu, *.chello.pl @Mateusz z Gór: Kto oglądał młodzieżowców ten wie, że młody ma talent, ale wymaga jeszcze czasu. Probierz pewnie też go tam parę razy zobaczył i ma świadomość, że to jeszcze za wcześnie na regularne występy w pierwszej reprezentacji. A teraz chodzi o to, żeby wpuścić gościa na 5 minut i zaklepać dla naszej reprezentacji na przyszłość. Nie podniecać się ;) odpowiedz

aaaaaaa - 1 godzinę temu, *.114.129 I cyk +100k euro na wartości dla Oyedele.

Zagra 10 spotkań. 2 x zostanie powołany i za 2mln euro do Belgii w zimę. odpowiedz

Legijna Sadyba - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Grubo!!! Maxi KOT! odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl U nas wystarczy raz kopnąć piłkę, aby się dostać do reprezentacji.

Oyedele zagrał JEDEN mecz w pełnym składzie i dostał powołanie??? Po co ???

Na tym etapie powinien trenować w drużynie i umacniać swoją pozycję w drużynie...

A tak pojedzie na zgrupowanie i zapewne nie zagra.

To wielki talent, ale tym powołaniem Probierz robi zawodnikowi krzywdę... odpowiedz

Mateusz z Gór - 57 minut temu, *.orange.pl @kaktus:



A niby czemu. O Probierzu można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że w końcu mamy selekcjonera, który rzeczywiście obserwuje i zna piłkarzy. Poza tym Oyedele, jako wyróżniający się gracz młodzieżówki musiał być szczególnie obserwowany. Moment na powołanie jest idealny, a doświadczenie zebrane na kadrze da mu więcej niż treningi w klubie. odpowiedz

koper4 - 37 minut temu, *.148.179 @kaktus:

On tak raz kopną piłkę, że mi wystarczy. Kiedy ostatni raz mielismy na boisku kogos kto grał w piłkę, cieszył nasze oczy? To jego raptem pierwszy mecz, ale juz zrobił różnicę. odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kurna, aby nie spalili tego małolata. odpowiedz

hen ryk - 1 godzinę temu, *.net.pl @Chudy Grubas: albo dostanie chłopak kopa do rozwoju. Oby. Co im szkodzi oba mecze w Warszawie. odpowiedz

