U-17: Polska 3-0 Gruzja. Grali legioniści

Reprezentacja Polski do lat 17 wygrała 3-0 z Gruzją w drugim meczu rozgrywanego w Słowenii turnieju I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. Tym samym podopieczni Dariusza Gęsiora zapewnili sobie grę w II rundzie eliminacyjnej grę w lidze A. W spotkaniu wystąpiło trzech legionistów - Jakub Zieliński, Pascal Mozie i Mateusz Lauryn. U-17: Polska 3-0 Gruzja 1-0 45' Bartosz Szywała 2-0 57' Bartosz Szywała 3-0 63' Mikołaj Czerniatowicz Polska: 1. Jakub Zieliński - 18. Mateusz Lauryn, 6. Jakub Falkiewicz, 5. Mateusz Cegliński - 20. Filip Karmelita (66' 23. Krystian Rostek), 7. Karol Delikat (80' 9. Filip Skorb), 10. Sammy Dudek (66' 16. Pascal Mozie), 13. Patryk Prajsnar, 17. Bartosz Szywała (86' 3. Gracjan Czapniewski) - 19. Olivier Siniawski (46' 14. Mikołaj Czerniatowicz), 21. Tymoteusz Gmur. Gruzja: 1. Saba Asanidze - 2. Glib Katkow (69' 19. Rewaz Kirwalidze), 14. Nikoloz Chuciszwili, 3. Mate Szatiriszwili, 4. Saba Charebaszwili - 5. Luka Kuprawa, 8. Andria Kobulidze (82' 9. Koba Kakaszwili), 10. Andria Bartiszwili (69' 17. Luka Geladze), 18. Giorgi Kobachidze, 15. Giorgi Dżaburia (59' 20. Rewaz Dżikia) - 11. Tengiz Nebuliszwili (46' 7. Szota Diakonidze). żółte kartki: Dudek - Charebaszwili, Kobulidze, Katkow.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.