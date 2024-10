U-17: Polska 2-2 Słowenia. Grali legioniści

U-17: Polska 2-2 (0-0) Słowenia Žan Meško 72 (k), Svit Hočevar 90 - Bartosz Szywała 63, Filip Skorb 90 Słowenia: 1. Tanej Handanović - 2. Žan Meško, 4. Vid Novak (81' 15. An Kumer Čelik), 5. Svit Mlekuž, 3. Matevž Šimnovec - 11. Denis Videnović (71' 19. David Jereb), 16. Svit Blaško (64' 10. Tian Nai Koren), 6. Tian Varmaz Plava (71' 17. Miha Matjašec), 8. Nejc Viher, 7. Kristjan Jurić (64' 13. Urban Horvat) - 9. Svit Hočevar Polska: 1. Jakub Zieliński - 6. Jakub Falkiewicz, 5. Mateusz Cegliński, 18. Mateusz Lauryn - 20. Filip Karmelita, 16. Pascal Mozie (60' 7. Karol Delikat), 13. Patryk Prajsnar, 10. Sammy Dudek, 17. Bartosz Szywała - 21. Tymoteusz Gmur (60' 9. Filip Skorb), 14. Mikołaj Czerniatowicz żółte kartki: Meško, Matjašec - Falkiewicz

Reprezentacja Polski do lat 17 zremisowała ze Słowenią 2-2 w meczu rozgrywanego w Słowenii turnieju I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. W spotkaniu wystąpiło trzech legionistów - Jakub Zieliński, Pascal Mozie i Mateusz Lauryn.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.