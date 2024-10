Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Superpuchar Polski (285)

Czwartek, 10 października 2024 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarskich wydawnictw poświęconych drużynom ligowym jest jak na lekarstwo, więc bezpłatne wydawnictwo przygotowane z okazji turnieju o Superpuchar Polski w Radomiu cieszy niezmiernie. Tym bardziej, że w turnieju wystąpił zespół Legii Warszawa.









20-stronicowe wydawnictwo formatu A4 na okładce przedstawia radomską halę przylegającą do stadionu Radomiaka przy ulicy Struga 63, a także po jednej postaci z każdego klubu uczestniczącego w turnieju - Kinga, Trefla, Śląska i Legii (na zdjęciu Kameron McGusty). "Pobudka! czas na nowy sezon" - czytamy na okładce. W środku znajdziemy kilka słów od prezesa ligi, Łukasza Koszarka, dłuższą rozmowę z Jakubem Schenkiem z Trefla, który przed poprzednim sezonem podpisał dwuletni kontrakt z Legią, ale ten ostatecznie nie wszedł w życie.



Na kolejnych stronach redaktorzy Super Basketu przygotowali materiały poświęcone każdemu z czterech uczestników turnieju w Radomiu. Oprócz składów i tekstu głównego, znajdujemy informacje nt. trenera oraz gwiazdy drużyny wybranej przez dziennikarzy. Ponadto przygotowano informacje nt. zmiany formuły rozgrywek o Superpuchar Polski i listę zdobywców trofeum w ostatnich latach. Co jeszcze przeczytają kibice, którzy zgarnęli magazyn w hali w Radomiu? Są też typy ekspertów co do wygranej w turnieju oraz informacje nt. radomskiej koszykówki, która przed paru laty (akurat przed otwarciem nowej hali) zniknęła z najwyższej klasy rozgrywkowej. Magazyn można także pograć w formacie PDF.



Tytuł: Bank Pekao Superpuchar Polski

Autorzy: Błażej Pańczyk, Aleksandra Samborska, Grzegorz Szybieniecki, Michał Tomasik, Szymon Woźnik, Wojciech Malinowski.

Wydawca: Michał Tomasik

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 20



