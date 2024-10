Koszykówka

Julian Dąbrowski na 4 lata w Legii

Wtorek, 1 października 2024 r. 06:54 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Utalentowany 17-letni silny skrzydłowy, Julian Dąbrowski podpisał pierwszy profesjonalny, 4-letni kontrakt z Legią Warszawa. Zawodnik od trzech lat występował w Akademii Koszykówki Legii i w tym czasie awansował do młodzieżowych reprezentacji Polski, z którą wystąpił na Mistrzostwach Europy do lat 16 (w roku 2023) oraz ME do lat 18 w roku obecnym.



Dotychczas urodzony w Warszawie zawodnik z rocznika 2007 występował w młodzieżowych zespołach Legii, w CLJ, a także zespole drugoligowych rezerw naszego klubu. Od początku przygotowań do sezonu 2024/25, Dąbrowski został włączony do pierwszej drużyny Legii.



"Julian jest bardzo utalentowanym graczem, który przychodzi do pierwszej drużyny z naszej Akademii. Postanowiliśmy w tym sezonie dać mu szansę, więc będzie jednym z dwunastu zawodników pierwszego zespołu. Jest bardzo oddany swojej pracy, koszykówce, kocha koszykówkę. Dużo pracujemy z nim indywidualnie, poniwważ ma 17 lat i teraz dla niego ważne jest rozwijanie umiejętności" - powiedział trener koszykarskiej Legii, Ivica Skelin.



"Podpisaliśmy z Julkiem kontrakt na cztery lata, który jest stworzony pod to, żeby z roku na rok przeskakiwał jakiś etap, przechodził na wyższy poziom gry, ale też by miał czas oswajać się z tym wszystkim, co jest dla niego nowe. Dziękujemy rodzicom Juliana, bo pierwszy zawodowy kontrakt nigdy nie jest prosty do podpisania, ale zaufali nam. Rozwijamy i będziemy go rozwijać najlepiej jak się da" - powiedział dyrektor sportowy koszykarskiej Legii, Aaron Cel.



Imię i nazwisko: Julian Dąbrowski

Data i miejsce urodzenia: 31 sierpnia 2007, Warszawa

Wzrost: 204 cm

Pozycja: silny skrzydłowy/środkowy

Kluby:

2024/25 Legia Warszawa

2022/23 - 2023/24 Akademia Koszykówki Legii Warszawa

2021/22 MKS Ochota