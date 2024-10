Jędrzejczyk: Chcę zagrać w Lidze Mistrzów

Wtorek, 1 października 2024 r. 11:00 Redakcja, źródło: Polsat Sport

- Przyszedł dla nas słabszy moment. Naszym zadaniem jest zmienić to, grając dobry mecz i wygrywając. Tylko w ten sposób możemy odmienić sytuację, poprawić humory kibicom i nam samym. Wszystko zależy od nas, bo to my wychodzimy na boisko i koniec końców, decydujemy o wszystkim - mówi przed meczem z Realem Betis Balompié Artur Jędrzejczyk.









- Staram się podchodzić do meczów w europejskich pucharach jak do każdego innego, przygotowuję się w ten sam sposób. Wiadomo, że fajnie jest zagrać z dobrym przeciwnikiem, czy mecz na wyjeździe, czy u siebie. Nie widzisz tych zawodników na co dzień i możesz mieć okazję zagrać z takimi przeciwnikami, z jakimi my możemy. Awans jest możliwy do zrobienia. Fajnie, że u siebie i na wyjazdach gramy z innymi przeciwnikami. To coś nowego. Jesteśmy dobrej myśli, czekamy na te spotkania.



- Real Betis Balompié to fajna marka, liga hiszpańska, zespół z top 5. Nieprzypadkowo znaleźli się w Lidze Konferencji. Nie jest łatwo być tak wysoko w lidze hiszpańskiej. Sprawdzić się z takim przeciwnikiem to coś fajnego dla nas, dla klubu. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie więcej spokoju. W życiu bym się nie spodziewał, że coś takiego spotka mnie w Holandii. Miałem inne zdanie o tym kraju. Ale tak w życiu bywa, że ciągle czegoś doświadczasz i czegoś się uczysz. Mam nadzieję, że coś takiego już nas nie spotka. Nie grałem jeszcze w Lidze Mistrzów. Chciałbym tam zagrać. To takie moje marzenie. Chcemy grac jak najdłużej. Jesteśmy dobrej myśli. Już pokazywaliśmy, że potrafimy fajnie grać w europejskich pucharach. Oby tak było i tym razem.



- Zawsze patrzę do przodu, a nie na liczby dotyczące występów. Gra w Legii sprawia mi wielką przyjemność. Wszystkie moje sukcesy są związane z Legią Warszawa. To zdobywałem trofea.