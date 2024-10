Samuel Sarudi otrzymał powołanie do reprezentacji Słowacji U-19 na turniej eliminacyjny mistrzostw Europy.

keski - 41 minut temu, *.144.203 Oby jak najszybciej młodzi weszło do pierwszej drużyny, zbyt dużo mamy mało jakościowych graczy bez dużego potencjału jak Kapuadi czy Gual odpowiedz

