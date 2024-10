Zrzutka dla Maniany - apelujemy o wsparcie!

Wtorek, 1 października 2024 r. 14:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Postaci Piotra "Maniany" Krejera nie trzeba przedstawiać kibicom Legii - to osoba od wielu lat bardzo mocno zaangażowana w ruch kibicowski na naszym stadionie, przed laty jeden z naszych "gniazdowych". Teraz "Maniana" potrzebuje naszej pomocy, by walczyć o powrót do zdrowia. Zachęcamy wszystkich kibiców do wsparcia Piotrka poprzez wpłaty na ZRZUTKĘ.









Piotr jest po poważnej operacji usunięcia guza nowotworowego 2/3 języka zastąpionym płatem skóry z przedramienia, radykalnej radioterapii i prawie rocznej, bardzo kosztownej rehabilitacji. Niestety przez ostatnie tygodnie stan zdrowia drastycznie się pogorszył i po badaniach fiberoskopii, tomografii z kontrastem i pobraniu wycinka do biopsji, wynik okazał się najgorszy z możliwych - nowotwór złośliwy w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła. Piotr nie jest w stanie jeść i pić, póki co ma doraźnie podawany pokarm przez sondę lub kroplówki wzmacniające.



Na dniach czeka go zabieg założenia PEG do karmienia pozajelitowego, masa badań, długotrwałe leczenie, jednym słowem - walka o życie.