Finansowa Ekstraklasa: Rekordowe przychody Legii

Dane finansowe zaprezentowane w raporcie obejmują okres od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku i odpowiadają rozgrywanemu sezonowi 2023/24 Ekstraklasy. Informacje finansowe zostały udostępnione przez poszczególne kluby. Ranking przychodów ogółem (z uwzględnieniem transferów) w sezonie 2023/2024 (mln zł) 1. Legia Warszawa - 267,03 2. Lech Poznań - 123,10 3. Raków Częstochowa - 114,60 4. Pogoń Szczecin - 90,79 5. Śląsk Wrocław - 68,58 6. Górnik Zabrze - 62,34 7. Jagiellonia Białystok - 59,56 8. Widzew Łódź - 58,08 9. Zagłębie Lubin - 54,07 10. Cracovia - 42,39 11. Stal Mielec - 35,01 12. Radomiak Radom - 34,20 13. ŁKS Łódź - 31,63 14. Ruch Chorzów - 31,61 15. Piast Gliwice - 30,33 16. Korona Kielce - 26,55 17. Warta Poznań - 22,57 18. Puszcza Niepołomice - 15,53 Legia zdeklasowała resztę stawki, odsuwając się od drugiego miejsca w rankingu o prawie 144 mln zł . Przychody Legii bez transferów wyniosły 188 mln zł . Drugi pod tym względem był Raków Częstochowa - 109 mln zł , a trzeci Lech Poznań - 86,3 mln zł . - Zakończony sezon 2023/2024 przyniósł znaczną poprawę sytuacji finansowej klubu. Klub osiągnął drugie rekordowe przychody operacyjne w swojej historii, a także zanotował najlepszy wynik transferowy na sprzedaży zawodników. Pozytywny wynik finansowy tego sezonu znacznie poprawił sytuację płynnościową oraz zwiększył możliwości inwestycyjne w utrzymanie i podniesienie jakości pierwszej drużyny na kolejny rok. Aspiracje klubu w sezonie 2024/2025 są wysokie – zarówno w kontekście sportowym, jak i komercyjnym. Jeżeli nasze cele zostaną osiągnięte, to ponownie znacząco przekroczymy granicę 200 mln zł przychodów - mówi Jarosław Jurczak , wiceprezes zarządu Legii ds. finansowych. Jarosław Jurczak - fot. Woytek / Legionisci.com - Bardzo cieszymy się z tych wyników finansowych, ale jesteśmy klubem piłkarskim i bardziej cieszylibyśmy się z tytułu mistrzowskiego i zysku netto. Te przychody pokazują gigantyczną pracę, jaka została wykonana. Szczegóły opublikujemy w raporcie finansowym w ciągu najbliższego miesiąca - dodał Jurczak. Zdecydowaną większość przychodów transferowych w lidze stanowią transfery zagraniczne - 90%. Transfery krajowe odpowiadają za jedynie 10% ogółu transakcji. Średnia wieku zawodników Ekstraklasy odchodzących do innych klubów w sezonie 2023/2024 wyniosła 23 lat i 11 miesięcy . Legia Warszawa na wynagrodzenia wydała tylko ok. 38% przychodów, a mimo tego kwota przeznaczona na wynagrodzenia jest najwyższa ze wszystkich klubów. Dla porównania Zagłębie Lubin i Puszcza Niepołomice wydały ponad 100% na wynagrodzenia. Ciekawą współczynnikiem jest zestawienie kosztów wynagrodzeń w porównaniu do zdobytych punktów w sezonie 2023/24. Okazuje się, że zdecydowanie najdroższej 1 punkt kosztował Legię: Najwięcej na prowadzenie akademii wydał Lech Poznań - 19,08 mln zł . Legia Warszawa wydała 15,93 mln zł . Legia Warszawa uzyskała największe przychody z dnia meczowego - na poziomie ponad 52 mln zł . W większości składały się na nie przychody ze sprzedaży biletów o wartości prawie 29 mln zł . Stołeczny klub posiada najliczniejszą bazę kibiców w systemie biletowym/marketingowym - 650 tysięcy. Drugi w tym zestawieniu Lech Poznań ma o połowę mniej.

Granat - 46 minut temu, *.. Zauważyliście, że po każdym blamażu Legii i po negatywnych komentarzach po meczu wjeżdżają takie artykuły jak ten wychwalający zarządzanie Legią???? Tak było z artykułem Pana Jacka, później artykuł z Mozyrko a teraz to o finansach. Mioduski chce naprawiać pijar Legii taki artykułami zamiast zainwestować w sztab trenera i dyrektora sportowego. To pokazuje jakie on ma śmieszne spojrzenie na klub i że za jego kadencji nie osiągniemy nic wielkiego już nigdy odpowiedz

głos ulicy - 52 minuty temu, *.chello.pl Kolejny sezon największy budżet w lidze i zapowiada się kolejny sezon bez tytułu Mistrza Polski,ktoś wytłumaczy jak to się dzieje? jak wygląda zarządzanie klubem,czy ktoś to nadzoruje i rozlicza? odpowiedz

Kamil - 56 minut temu, *.drei.com 38% wynagrodzenia to jest na samych piłkarzy czy wszystkich pracowników klubu ? odpowiedz

tylkoLegia - 59 minut temu, *.centertel.pl Wynik finansowy rekordowy?

Szkoda, że wynik sportowy gówniany

odpowiedz

Wyrwikufel - 59 minut temu, *.vectranet.pl Ten raport pokazuje jak wielkie jest w Legii marnotrawstwo pieniędzy i potencjału. Teoretycznie Legia nie powinna mieć sobie równych w lidze jak Dinamo w Chorwacji, ale tak nie jest. I się nie zanosi, że tak będzie. odpowiedz

Czesiek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Oby to się przełożyło na wyniki! odpowiedz

Bellial - 1 godzinę temu, *.co.uk Dobrze, że wreszcie finanse na zielono, teraz czas na dominację sportową, aby to osiągnąć trzeba zatrudnić trenera, który ma doświadczenie a Fejo niech zostanie jako asystent,analityk,specjalista od analizy gry rywali. Po dwóch - trzech latach powinien być gotowy do samodzielnej pracy w Legii. odpowiedz

KIBIC - 1 godzinę temu, *.inetia.pl I to najlepiej pokazuje, że Legia idzie w dobrą stronę dzięki trójcy: Mioduski, Zieliński, Feio. Udało nam się przegonić nawet Lecha, który w tym sezonie gra najlepszą piłkę w Ekstraklasie. odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl Co o tym myśleć?

Przykro patrzeć, jak ukochany Klub złodzieje kroją z kasy.

Ale nic chyba nie można zrobić, przecież właściciel może chyba sam siebie okradać (ironia). odpowiedz

wwL - 1 godzinę temu, *.. Prawie 30 mln zł z biletów.

Dalej chodźcie na mecze i cały czas będzie tak samo. Błędne koło, tylko pusty stadion zmieni sytuację. odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jest kasa. Warto zatrudnić PRAWDZIWEGO dyrektora sportowego i DOBREGO trenera. Do tego PORZĄDNE transfery i gwarantuję, że to zadziała jak perpetum mobile. Będą sukcesy, cykliczna gra w europie, transfery wychodzące za porządny cash a nie tylko jak dotąd pełny stadion. Trzeba włożyć, żeby wyjąć odpowiedz

wojti - 1 godzinę temu, *.inetia.pl I co z tego wynika oprócz tego że loczek ma pełno kasy ? odpowiedz

Halski - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Nijak ma się to do wyników na boisku. odpowiedz

Rado - 1 godzinę temu, *.chello.pl I co z tego? To tylko pokazuje, że Mioduski jest dobrym biznesmenem i kompletnie nie zna się na piłce. odpowiedz

mukka - 1 godzinę temu, *.223.224 Ale co my , kibice , mamy z tego ???

Płacimy za bilety i oglądamy mizerie niczym mecz 3 ligi...

To ja już wole starą Legię która za Okuki wygrywała mecze grając w 10 zawodników - dziś to niedopomyślenia i gdy dosytajemy czerwoną to mecz kończy się przegraną albo w ostateczności remisem... odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl jak się nie wydaje pieniedzy na piłkarzy to się zarabia. mioduski złodziej odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Odnoszę wrażenie, że ile byśmy tych pieniędzy nie mieli i tak wszystkie byśmy wywalili w błoto. Pieniędzy mamy coraz więcej a nie przekłada się to na wyniki drużyny. Jest raczej odwrotnie. Co roku coraz większą padaka. Ale może ludzie w zarządzie żyją z roku na rok na coraz wyższym poziomie. To im ma się zgadzać a nie nam. A nam się jakiś mistrzostw zachciewa. Pretensje mamy w sumie o nic. Przecież drużyna wygrywa raz na miesiąc. odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Chciałbym kiedyś zobaczyc % udział kibiców z danego miasta urodzonych w danym mieście np jaki % ludzi urodzonych w Warszawie ma wyrobiona KK Legii w stosunku do wszystkich kart kibica Legii i tak samo w Łodzi Poznaniu itp itp. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl No i co z tego, skoro nie potrafią wydać/zainwestować tych pieniędzy. odpowiedz

Maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Już mają wytłumaczenie że Excel na zielono i jest super i walka o eliminacjie do pucharu pasztetowej odpowiedz

Peny - 2 godziny temu, *.orange.pl No i zaraz zacznie się hejt malkontentów....a czemu nie ma transferów za 2,3 mln euro skoro takie przychody ma L.... odpowiedz

