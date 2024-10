Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Real Betis Balompié przeprowadzi stacja Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. W spotkanie będzie dostępne na platformie Polsat Box Go. Początek o godz. 18:45. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - REAL BETIS FORTUNA:

Komentarze (27)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kobo(L)t - 14 minut temu, *.vectranet.pl Dlatego powinni być batorzeni przed każdym ligowym meczem... odpowiedz

Urs72 - 15 minut temu, *.chello.pl Gratulacje za zwycięstwo ...Wynik idzie w świat.....co do piłkarzy myślę że Chodyna powinien być zmieniony po 1 połowie ...reszta gratulacje za walkę do końca odpowiedz

aqq - 16 minut temu, *.media.pl Brawo Legia. Swoją drogą rezerwy Betisu sa więcej warte wg transfermarkt niż cała Legia???? odpowiedz

Zoo - 19 minut temu, *.98.30 No i Felek zostaje odpowiedz

Ja - 23 minuty temu, *.plus.pl Ten gość co opisuje te mecze prowadźi relacje tekstowe to jakaś masakra!!! Zenada odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com hahahaha, a w przerwie na stadionie graja "Ousländer raus" hahahaha, ale jaja :-))) odpowiedz

Przypadkowa bramka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gra słabiutka ze słabym betisem odpowiedz

Tomek prg - 28 minut temu, *.t-mobile.pl @Przypadkowa bramka: betis lajt w weekend mają derby tam muszą pokazac moc odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czyli w lidze nie chce im się na to wychodzi. Dzisiaj biegają ,stosują pressing z prawdziwego zdarzenia i walczą o każdą piłkę. W lidze im się po prostu nie chce odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.net.pl Pekhart na ławkę. odpowiedz

Bart - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ten Betis to takie trochę Podbeskidzie;) odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Grają dzisiaj z Betisem jak z Puszczą Niepołomice. Mają przewagę i nic z tego nie wynika :):):) odpowiedz

legia - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ma ktos link do transmisji? odpowiedz

Gersu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Podpinam się ???? odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tymczasem legia jest zainteresowana sprowadzeniem trenera widzewa,Daniela Mysliwca.Kolejny wynalazek Mioduskiego.Ponoc kiedyś ten Myśliwiec pracował kiedyś w sztabie Magiery jako analityk sportowy.Miał za zadanie rozpracowywać przeciwne drużyny jak Legia grała w LM.Na pewno wolę polskiego trenera oraz porównując go do Feio,polską myśl szkoleniową.Bo gorzej to chyba już być nie może...Zresztą jeden czy drugi jako trener to chyba niewiele się różnią.Nie wydaje mi się aby Myśliwiec mógł wprowadzić jakieś nowości aby Legia grała by lepiej. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.plus.pl Haha pekhart gramy w 10 odpowiedz

Dr Bonba - 2 godziny temu, *.. W lidze eyropy zaprezentują sie dobrxe że zabłysnąć przed skautami a potem w lidze będzie pewnie znowu dno i 2 metry mułu :) odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jest kacper to pewne 0:3 odpowiedz

MJ - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czyli by obejrzeć to tylko na kodowanym kanale? By móc oglądać mecze to trzeba mieć 5 dekoderów odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @MJ: ja ogladam bez dekodera. Wystarczy 5G rauter. odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ................................ Kobylak ..............................

Pankov .... Ziółkowski .... Jędrzejczyk .... Vinagre

................. Augustyniak ....Oyedele .....................

Gual ............ Kapustka ........ Luquinhas ..............

............................. Majchrzak .............................

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Traktor - 2 godziny temu, *.centertel.pl A ten Pekhard to po co? Z trybuny będzie miał lepszy widok. odpowiedz

pekhart out - 3 godziny temu, *.play-internet.pl i Betis 2m składem...wywalone maja odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jest kacper to min. 0:3 odpowiedz

pekhart out - 3 godziny temu, *.play-internet.pl ten drewniany pekhart....MASAKRAAA odpowiedz

kacperek - 3 godziny temu, *.chello.pl haha , z górnikiem nie wygrali a chca takim skladem wygrac z betisem , pewne zwyciestwo betisu . Pekhart jako napastnik znowu... odpowiedz

pekhart out - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @kacperek: przecież betis wyszedł 2m składem...ważniejszy mecz mają z Sevilla. Daj spokoj odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.