Konferencja

Pellegrini: Oczekiwaliśmy więcej od siebie

Czwartek, 3 października 2024 r. 21:17 Fumen, źródło: Legionisci.com

Manuel Pellegrini (trener Realu Betis): Oczekiwaliśmy więcej po naszej postawie. Tego, że będziemy szybciej grać w tym meczu. Legia grała bardzo dobrze w obronie. Akcja gospodarzy po rzucie rożnym okazała się kluczowa dla losów spotkania. Pewnie gdybyśmy zagrali jeszcze jeden mecz, to obejrzelibyśmy futbol taki, jakiego oczekujemy w naszym wykonaniu.



Dzisiaj nie było z nami trzech kluczowych graczy, w tym Lo Celso, co uniemożliwiło nam skutecznie zagrozić rywalom. W efekcie nie mieliśmy rozwiązań takich, jakie byśmy chcieli. Brakowało równowagi, magii, kreatywności, którą dają ci zawodnicy. Nie osiągnęliśmy wyniku takiego, jaki byśmy sobie życzyli. Jednak pozostało kilka spotkań i mam nadzieję, że będą lepsze w naszym wykonaniu.









Nie sądzę, żeby dzisiejszy wynik był efektem tego, że w niedzielę gramy derby Sewilli. Można powiedzieć, że gdyby Lo Celso grał, to coś by się zmieniło. Dobrze prezentowaliśmy się w środkowej strefie oraz w obronie. Nie byłoby zmiany w wyniku meczu. Czy byśmy wygrali, czy nie, to Betis będzie taki sam w niedzielę.



Czy Legia zaskoczyła nas czymś? Spodziewaliśmy się tego, że jakość zawodników Legii jest wysoka. Grając u siebie, mają duże wsparcie ze strony kibiców i byliśmy świadkami tego przez 90 minut. Ostatecznie Legia zgarnęła trzy punkty i zobaczymy, jak sytuacja potoczy się w kontekście klasyfikacji końcowej.



Kibice? To istotne jaki jest klimat na trybunach, bo to może pomóc drużynie. Wiedzieliśmy, że to będzie dla nas wymagające. Zobaczyliśmy zespół, który dobrze bronił, nie popełniał większych błędów. Mało tego, popełnił ich mniej od nas.