Zagrali po królewsku

Sędziowie

Główny: Luca Pairetto (Włochy)

Asystent: Davide Imperiale (Włochy)

Asystent: Alessio Berti (Włochy)

Techniczny: Matteo Marchetti (Włochy)

VAR: Paolo Mazzoleni (Włochy)

AVAR: Valerio Marini (Włochy)



Pogoda:

Temperatura 11°C

Ciśnienie 1011 hPa

Wilgotność 87%



jarekk - 25 minut temu, *.metrointernet.pl W lidze bedzie ciezko. Kazdy bedzie sie spinal na Legie wedlug zasady Bij mistrza. odpowiedz

Qqq - 31 minut temu, *.orange.pl Mówiłem Wam k...wa że wygrają malkontenci jedne odpowiedz

Syn księdza - 32 minuty temu, *.netfala.pl No i co..... Znów na farcie... z Betisem, bez 3 podstawowych graczy w składzie... wygrali a radość jakby do ligi mistrzów weszli...... szacunek za mbicje i inne ble ble... Wystarczyło troche więcej pobiegać, zagrac ze skupieniem i proszę. Gdyby od poczatku gral Nsame , a nie emeryt z Czech to moze i lepiej by było... Nic to nie zmienia... zobaczycie co bedzie w lidze znowu w pupke.... Fejo out i Zieliński tez... odpowiedz

Jarkonet - 34 minuty temu, *.metrointernet.pl Właśnie wróciłem z meczu - dzisiaj Legia naprawdę fajnie się przesuwała i na wiele nie pozwoliła Betisowi to fakt - ale jest ale - nie mamy napastnika ani kogoś kto by potrafił strzelić z 15-20 metrów. Nasme bez szybkości ,Pekhart biega ale nie strzela, Gual - parodia piłkarza w ostatnim dość długim czasie. Tylko dwa transfery letnie jako tako się Luquinhas oraz odpowiedz

Obiektywny pogląd - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Bądźmy tak szczerzy całkiem , że Betis przyjechał do Warszawy w rezerwowym składzie i gdyby zagrała podstawowa 11 to nie byłoby co zbierać odpowiedz

Łowca trolli - 44 minuty temu, *.myvzw.com Jaki tu był płacz o styl awansu do grupy.

Dzisiaj to nie ma znaczenia!

Legia była lepsza od Betisu i zasłużenie wygrała.

Kibice chodzący na mecze dostali nagrodę za wiarę e zespół.

Ile tu było komentarzy, że Legia z taka gra nie ma szans.

A Legia kolejny raz udowodniła, że nie można jej nigdy skreślać.

Jaka promocja piłkarzy! Cena z a Tobiasza, Oyedele mocno idzie w górę, a tyle płaczu było, że nie będzie kogo sprzedać.

Brawo zespół! odpowiedz

Chudy Grubas - 56 minut temu, *.com.pl Wielkie zaskoczenie. Bardzo dobra gra Legii i chyba lekceważąco od strony betisu. Mało istotne, wielki szacunek dla zawodników za ambicje i wynik. Jeszcze tylko Jaga w weekend i pełne szczęście!

O lol, właśnie Jaga na 2:1! odpowiedz

Johny - 1 godzinę temu, *.145.154 Ale tu się płaczków zebrało że w Europie grają a w lidze im się nie chce. Rozumiem marudzenie dla marudzenia, ale jednak należy zachować odrobinę obiektywizmu.



1. W tym meczu graliśmy przeciwko piłkarzom, a nie drwalom, a sędzia dbał o to by tak pozostało do końca. W naszej lidze niestety jest przyzwolenie na faulowanie i w efekcie kluby które zatrudniają drwali a nie piłkarzy mają łatwiej.

2. W lidze praktycznie wszyscy grają z nami stawiając na autobus w bramce. Nie mamy na tyle lepszych piłkarzy (nikt w lidze nie ma) by zagrać atak pozycyjny na takim poziomie by ten autobus w każdym meczu przełamać. A dodatkowo robiąc atak pozycyjny musimy się odsłonić i narażamy na kontry. Z drugiej strony nie mamy (i nikt w lidze nie ma) takich graczy którzy dryblingiem zrobią przewagę. A jak taki gracz się pojawia to zaraz jest faulowany a sędziowie na to pozwalają.



Efekt jest taki, że łatwiej się nam gra w Europie niż w lidze. Tak jest od kiedy pamiętam niezależnie od tego kto jest trenerem i jakich akurat mamy piłkarzy.



I zauważcie że gdy w pucharach mamy grać ze słabeuszami którzy stawiają autobus to też nam nie idzie i wygrywamy głównie lepszym przygotowaniem fizycznym od tych amatorów i grą do końca.



Ale żeby nie było że ich rozgrzeszam. Dostrzegam czasem może nie tyle brak zaangażowania co zniechęcenie bezradnością. Panowie piłkarze! Jak przeciwnik w lidze postawi autobus to chcę widzieć że w ten autobus walicie głową aż się przewróci! Może nie zawsze się uda, ale macie próbować!



W tym sezonie mistrzostwo to PRIORYTET. Nawet jak wyjdziecie z grupy (a wyjdziecie) to nikt Wam tego nie będzie pamiętał. Ale jak przewalicie mistrzostwo to nikt Wam tego nie zapomni! odpowiedz

Zygmunt - 24 minuty temu, *.centertel.pl @Johny: Tłumacz tak ich dalej to do pierwszej 10 się nie załapiemy. Ja w lidze nie widzę takiego biegania ,determinacji i przede wszystkim pressingu. Dopiero dzisiaj to zobaczyłem. W aspektach wolicjonalnych nie ma znaczenia czy drużyna się broni czy gra otwarty futbol tak jak Betis. Legii w lidze nikt pressować i biegać nie zabrania ,a jednak tego nie robią. Szacunek za dzisiejszy mecz i gratulacje i podziękowania ale dla mnie oni nadal wybierają sobie mecze w którym im się chce. odpowiedz

Roadrunner - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brawo Legia !!!

Gramy bardzo taktycznie i to się czasami opłaca w klubie pękają z radości.

Jeszcze w lidze wygrywać częściej i będzie dobrze już w najbliższej kolejce się przekonamy czy idzie ku lepszemu. odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.. Dwa mecze i mamy 1 miejsce w grupie i pewny awans do półfinału. Później jeden mecz i finał. Jak wygramy finał w przysżłym roku to mamy zagwarantowane miejsce w rozgrywkach grupowych. Brawo Pan Trener. Jestem dumny. Gdybym miał pieniądze to kupił bym sobie koszulkę Legii z napisem z tyłu FEIO i bym w niech chodził do pracy. Kocham Pana Panie Trenerze Fejo i kocham CIĘ Augustyniak. Kocham Was odpowiedz

Ja w to nie wierzę - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie do wiary, to są jakieś CZARY.

A tak na serio, to jak nie ma na obronie ociężałego i mało zwrotnego Augustyniaka odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Ja w to nie wierzę : ale widziales jak August przelozyl goscia w polu karnym?? gdyby nie rykoszet i swietna obrona bramkarza było by pewnikiem 2-0 odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.co.uk Murem za Feio!! odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Marian:

Jak Feio zacznie wygrywać w lidze, to zostanie, a jak dalej nie będzie wygrywał, to wyjedzie na taczkach i tyle, choćbyś sobie za nim murem stał od rana do wieczora.



odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Świetnie że wygraliśmy wynik idzie w świat.

Te zachwyty są naprawdę jednak na wyrost.

Graliśmy z 2 składem Betisu to po pierwsze.

Po drugie bramkę znowu strzelił obrońca bo nasi napastnicy nie istnieją. W ekstraklasie to my musimy atakować nie jak dzisiaj czekać na błędy rywala. Nic przez parę dni się nie zmieniło mamy te same problemy co przed meczem z Betisem.

Każde zwycięstwo cieszy ale nie dajmy się ponieść emocjom. W niedzielę dużo ważniejszy mecz który prawdopodobnie będzie mieć większe znaczenie jak zapiszemy ten sezon.

Feio naprawił naszą grę w obronie to fakt ale niestety jeśli chodzi o kreowanie sytuacji i strzały na bramkę to wygląda to dramatycznie słabo.

Ma takich wykonawców a nie innych więc to też nie do końca jego wina. Bramki na ten moment padają po stałych fragmentach a sytuacji z gry po prostu nie ma. Dzisiejszy wieczór tak jak mówię nadal cieszy ale … no właśnie ale. Nie popadajmy w samozachwyt tylko tyle. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Ronaldo :

Wybacz ale co to za argumenty,że Betis zagrał drugim składem ? Zlekceważyli Legię? Być może ...ale takie lekceważenie drogo kosztuje...

To nie Legii problem, że Betis zagrał drugim czy czwartym składem...Legia ma 3 punkty a Betis zero ..i brak kasy za ten mecz ..

Pozdrawiam... odpowiedz

PePe - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @filand: lepiej bym tego nie ujął. odpowiedz

Dickson Chotowski - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Potrafia wygrac z Leicester City, Aston Villa i Betisem, remisowac z Realem Madryt a przyjdzie grac z KS Nieudacznikowice to jest meczarnia. Jak to wytlumaczyc ?? odpowiedz

Single malt - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Było bliżej do 2-0 niż do 1-1. Niezależnie od tego jakim składem grał Betis, to jednak coś znaczy. Oyedele, to jest Gość! odpowiedz

LWST - 2 godziny temu, *.plus.pl Kurde wchodzę sobie zobaczyć jaki wynik bo meczu nie oglądałem i kurła w szoku jestem,byłem w pracy i nie chciałem znać wyniku na żywo ,bo nie mógł bym się skupić ,brawo !! odpowiedz

Granat - 2 godziny temu, *.. I to tylko pokazuje jak te przepłacone grajki maja wywalone na ligę. Oni się mobilizują (wszyscy) tylko na ligę europy żeby się pokazać i żeby trafić do lepszego klubu. A w lidze mają w....bane na wyniki i na gre. odpowiedz

Maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jak nie wygramy w niedzielę to zwycięstwo nie będzie tak smakowało jak powinno odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.247.71 Zap.....ć w lidze i walczyć o mistrzostwo. Ch.j w lige konferencji odpowiedz

DanieLo - 2 godziny temu, *.myvzw.com A jednak potrafią coś grać w piłkę. odpowiedz

WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO - 2 godziny temu, *.98.186 Wielka Legia Prezesa Darka Mioduskiego kontynuuje zwycięski marsz po Europie. Gdzie jesteście hejterzy i inne marudy? odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo, wygraliśmy,ale jakim kosztem,Legia zagrala na 50 proc z podmeczonym Górnikiem,żeby pokazać siłę w pucharze i aby wypromować kilku graczy w Europie ,podobnie było w zeszłym sezonie,Jagiellonia czeka w niedzielę,ale także będzie po dzisiejszym ciężkim meczu,.może chociaż zremisuje. odpowiedz

RybaSocho - 2 godziny temu, *.orange.pl Super super. Ciekawe czemu się w naszej ekstraklasie tak nie da ? Przypadek ? Nie sądzę ale mimo wszystko brawo brawo drużyna !!! (L) odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gratulacje i owacje dla Legia Warszawa za zwycięstwo w meczu z drużyną z TOP 5 w Europie.

Frustratom, onanistom, gamoniom narzekających na grę Legi życzę wyjazdu w jedną stronę do KRLD.

Fajnie być kibicem Legia Warszawa....

Dziękuję bardzo za już i proszę o jeszcze... odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl No brawo panowie..... można......no można. Wygrywamy w pucharach europejskich z Leicester .,... Aston Villa czy Betisem Sevilla a w naszej e- klapie męczymy się z byle kim. Oj ciężko być Legionistom i kibicem Legii ale człowiek kibicuje i kocha swoją Legię na zawsze. Dzięki kochani i prosimy o więcej! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Za ten mecz duże brawa!!! Duma! Oby w końcu zaczęli grać na takim poziomie również w lidze!Brawo! odpowiedz

Doctor - 2 godziny temu, *.co.uk Kapuadi mecz życia:)

Konkretne zaskoczenie ale radość jeszcze większa.

Zaraz mecz z jakąś stalą i będziemy na nich kląć hehe odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Cieszy zwycięstwo oraz zwracam honor.Ponyliłem się choć czułem że Legia nie przegra z betisem patrząc na to jak gra w lidze hiszpańskiej.Praktycznie same remisy z przeciętnymi drużynami oraz porażka z Realem na wyjeździe który ograł ich na luzie.Potega to to nie jest.Ale chwała zwyci3zcy szaconek pokonanemu.Teraz wyjazd do białystoku.Zobaczymy czy podtrzymają zwycięską passe... odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.jmdi.pl No co za mecz, co za wojna! A bylem juz tak wqrwiony zemialem mie ogladac. Tak Legia walczy. Dziekuje druzyno! odpowiedz

Okęciak - 2 godziny temu, *.orange.pl Pisałem przed meczem że Legia wygra. Ktoś pytał skąd wiem. Za długo kibicuje Legii i mam już czutkę, zresztą to robi się powoli standard że Legia z dobrymi europejskimi ekipami potrafi się spiąć i zagrać ponad stan, natomiast często te drużyny nas po prostu lekceważą a Legia szczególnie u siebie groźna jest zawsze i dla każdego. odpowiedz

Marco Polo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pozdrawiam serdecznie wszystkich przyjezdnych trolli obcych drużyn

Saska kupki gdzie jesteś? odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.net.pl Ten Nsame jest za słaby nawet na 3 ligę. odpowiedz

Van Hool - 2 godziny temu, *.virginm.net @Jurek: 100% racji,gral tak jakby mial wkladki z ołowiu.Niesamowicie wolny ten kolo jest.Choć przy dobrych wiatrach mógłby mieć dwie asysty. odpowiedz

Lupus - 59 minut temu, *.centertel.pl @Van Hool: Jakby grał więcej to by było zgranie i szybkość, a tak chłop rdzewieje na ławce odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Czyli w Europie można wygrać bo trzeba się pokazać i zapracować na nowy kontrakt. A w du...oklasie czy się stoi czy się leży jednakowo się należy.

Teraz po porażkę do Białegostoku i żegnamy Feio. odpowiedz

pekhart out - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Chodyna i Pekhart dno odpowiedz

KochamL - 2 godziny temu, *.. @pekhart out: jedyne co mogę stwierdzić to nie masz pojęcia o piłce nożnej, nie udzielaj się pod szyldem L, nara odpowiedz

Ursus - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Brawo Brawo odpowiedz

Eddie - 2 godziny temu, *.chello.pl drugie zwycięstwo z ekipą hiszpańską w historii w Europie

pierwsze z Atletico Madryt za Deyny, Gadochy (w 1971 roku bodajże)



odpowiedz

eLpolo - 2 godziny temu, *.137.74 Brawoooo drużyna , brawo trener. A tak jechali po Fejo. W zestawieniu z Pellegrinim robili z niego totalnego nieudacznika. I co ? Pilka to gra przypadków i dawanie szans szczęściu ;) Piękna chwilaaaa. Beawooo odpowiedz

Jones - 2 godziny temu, *.18.89 Dobra. Zwiedzili Warszawę? To wy...ć do domu. odpowiedz

Fan Kacpera - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mieszane uczucia po tym meczu pierwsza połowa można powiedzieć dobra druga już gorzej zwłaszcza początek .Trzeba pamiętać że to był bardziej rezerwowy skład Betisu i to było widać ewidentnie .

Dziwi mnie to że w lidze tak nie grają może chodzi o zapis o dodatkowo kasę z LLE i to ich tak zmotywowało ?

Teraz będzie samo zachwyt że kryzys pokonamy itd a w niedzielę wrócimy na ziemię czy nie ?

Upiekło Ci się Feio ale uważam że to tylko odwlekanie w czasie oby tylko liga nam jeszcze bardziej nie odjechała niż teraz . odpowiedz

xxc - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Fan Kacpera: dlaczego nie graja tak w lidze? bo w tej e klapie dla kazdej zasciankowej druzyny mecz z legia to mecz sezonu... dla wielu drużyn jeden, jedyny... po drugie latwiej przeszkadzac niz cos konstruowac. i tak wiekszosc druzyngra z legia.. dokladnie tak jak legia dzis zagrała z betisem... konsekwentnie w obronie i jak sie da to cos z przodu...

zobacz teraz jakim skladem gra jagiellonia.. dla niej puchary to dodatek... mecz sezonu bedzie w niedziele, dzisiaj beda sie oszczedzac!

widzisz róznice? odpowiedz

ŁOCHU - 2 godziny temu, *.orange.pl @Fan Kacpera: w Eklapie tak nie grają bo przeciwnicy grają inną piłkę. odpowiedz

Matt - 2 godziny temu, *.orange.pl Legio, dziękuję Ci za dzisiaj. Dla takich dni żyje kibic piłki.



P.S.

Niech się Betis cieszy, że nie ma rewanżu, bo by dostał ze 3 ;) odpowiedz

Adaś - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dla mnie to jest dziwne że w lidze kaszana a w LKE nagle przebłysku dostają.

Wniosek jest taki że nie chcą zdobyć mistrzostwa a tutaj chcą się wypromować i uciec.

Do widzenia z nimi. odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Adaś: a dla mnie nie w lidze nie płacą za każde zwycięstwo a pucharach już tak sądzę że to z góry założone jest by wyciągnąć. Z pucharów jak najwięcej każdy a liga cóż aby załapać się znowu do pucharów i będzie super odpowiedz

Rome - 3 godziny temu, *.18.225 Czyli da się jednak walczyć i jeździć na dooopie. Jest okienko wystawowe jest gra, liga to paxdzierz. odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Niech jeszcze raz jakieś kasztany, hejtery, złośliwi szydercy czy frustraci spróbują coś zaszczekać o trenerze Feio. Dziś pokazał majstersztyk trenerski, kunszt strategiczno-taktyczny i udowodnił, że prowadzi Legię w dobrą stronę. Jego praca właśnie przynosi efekty i kwestią czasu jest kiedy złapiemy odpowiedni rytm. Brawo Goncalo! A wszystkim sfajdanym hejterom i innym gamoniom wiadomo co w co i pozdrawiamy środkowym palcem. Prawdziwy kibic jest z Legią zawsze i wierzy do końca! odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.co.uk @Ju(L)ius: Murem za Feio!!! Zmiana trenera nic nie da!!!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Ju(L)ius:



Betis zagrał na Łazienkowskiej gorzej niż Drita, a Ty się podniecasz. Fajnie jest wygrać i w końcu zagrać nieco lepiej, ale tym bardziej zastanawia, dlaczego w lidze boimy się grać w piłkę. Jak nie zobaczymy przełożenia na kolejny mecz ligowy to ten wynik w kontekście poparcia dla Feio jest gówno warty. Więc mam nadzieję, że z Jagą również zagramy odważnie, a nie powrócimy do antyfutbolu. Mam również nadzieję, że Portugalczyka nie świerzbi, żeby posadzić Oyedele jak Ziółkowskiego i pokazać, jaki to on jest najmądrzejszy. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Ju(L)ius:

Zarządzać, to ty sobie możesz własnymi portkami, a nie tym, co i kto ma pisać.

Mecze w pucharach, to okno wystawowe do transferu zagranicznego, więc nie żadne cudotwórstwo Feio, tylko od początku było wiadomo, że drużyna będzie gryzła przysłowiową trawę.

odpowiedz

tommy - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Ju(L)ius: nawet przy zepsutym zegarze, 2x na dobę będzie poprawna godzina, więc się tak nie podniecaj odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Ju(L)ius: panie Mozyrko nie podniecaj się tak bo się posikasz..to piłkarze wymusili zmianę ustawienia i jakoś to wygląda.

..ja przed sezonem już pisałem by zmienić system,a ten cygan swoje robił.. dlatego -10 pkt.w lidze.Teraz mu się pod d...ą zapaliło to pozwolił piłkarzą grać po swojemu..dobrze że nie przeszkadza już. odpowiedz

hajdukL - 2 godziny temu, *.ar-network.pl @tommy:

Dobre, trafne to. odpowiedz

Łowca trolli - 43 minuty temu, *.myvzw.com @Znawca: odpowiedz

Łowca trolli - 40 minut temu, *.myvzw.com @Znawca:

Taki z Ciebie znawca.

Tyle wymądrzania na marne.

Trudno przełknąć wygrana Legii?

Piłkarze wymusili?

Dobre żarty. odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.gigainternet.pl Nie rozumiem tego, w pucharach im zależy jak rok temu, gdy wyszli z grupy odprawiajac alkmaar, a w lidze mają gdzieś grę. Dlaczego? odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wygrana oczywiście , cieszy . Jednak poziom jaki pokazali był nie ma się co oszukiwać słaby . Kapuadi zagrał chyba najlepszy mecz w swojej karierze w Legii . 3pkt na start z Betisem super tylko szkoda że Pellegrini tak podszedł do meczu żeby najlepszych posadzić na ławce. Ale dla nich ważniejsza jest liga niz puchary odpowiedz

Szary - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Czyli w lidze im się nie chce dobrze wiedzieć odpowiedz

Marian - 3 godziny temu, *.co.uk Murem za Feio!! odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.chello.pl Gratulacje za zwycięstwo ...Wynik idzie w Świat...... odpowiedz

lechu47 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Właśnie udowodnili, że oni wcale nie są tacy słabi. To są po prostu lenie pie€#@*&one, którym nie chce się grać w ekstraklasie, bo tu rzadko skauci z największych klubów przyjeżdżają. odpowiedz

Ljak Legia - 3 godziny temu, *.play-internet.pl W nowej telewizji już nie transmitują na kanałach otwartych meczów polskich drużyn. Ale za to możemy sobie pooglądać niemieckie Dortmundy czy Bayerny... odpowiedz

Ibson - 2 godziny temu, *.chello.pl @Ljak Legia:

przecież Polsat ma prawa a nie Telewizja Polska

są przecież na oba mecze na otwartych kanałach Polsatu odpowiedz

Ibson - 2 godziny temu, *.chello.pl @Ljak Legia:

są w Polsat Sport 1 odpowiedz

Loen - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ljak Legia: Ciołku na Polsacie sport1 pokazywali odpowiedz

Beck - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ibson: Ty tak na poważnie ? odpowiedz

dziad LeopoLd - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie można tak samo w lidze? Wreszcie można było cieszyć się grą. odpowiedz

Jimmy L - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jak to jest ze z takim klubem jak Betis gramy, a z takim jak ligowe śpimy ? Czy ktoś mi na to sensownie odpowie. odpowiedz

eLpolo - 2 godziny temu, *.137.74 @Jimmy L: Za długo pisać kolego. Nie pamiętam autora ale książka ma tytuł „ Jak ( nie) grać w Europie „ tam jest dokładnie opisane dlaczego klub próbuje budować inny system gry. A że ma piłkarzy o sporych deficytach, to jest jak jest. Ale klubowi potrzebne jest punktowanie w Europie, dla marki klubu, sprzedaży zawodników , transferów przychodzących i kasy. odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.129.15 Brawo. Teraz naprawią eklape? odpowiedz

