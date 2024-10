Chodyna: Spełniłem marzenie

- Poprzedni sezon pokazał, że Legia w europejskich pucharach ma to coś, czym potrafi zaskoczyć. Nie baliśmy się Hiszpanów. Było widać od początku, że wyszliśmy na rywala wysoko, chcieliśmy wygrać i przede wszystkim wierzyliśmy w to zwycięstwo. - Taki mecz może pomóc nam wyjść z kryzysu, bo zwycięstwo z tak ciężkim rywalem daje kopniaka. Wygrać z Betisem nie jest przecież łatwo. Ten mecz może nas tylko zmotywować, nie wierzę, że będzie inaczej.

- Dla mnie ta wygrana smakuje szczególnie, bo zadebiutowałem w europejskich pucharach, jeszcze przeciwko nie byle jakiej drużynie, jaką jest Betis. Kilka miesięcy temu było to dla mnie marzeniem, a teraz je spełniłem. Wszystko jest super - powiedział po zwycięstwie z Realem Betis Balompié skrzydłowy Legii, Kacper Chodyna .

Hiszpan - 32 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Dobry mecz Kacper. Czujnie w obronie i dynamika w ofensywie. Więcej precyzji i spokoju przy ostatnim podaniu i będzie super. odpowiedz

Koks - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Bardzo solidny występ, z każdym meczem coraz pewniejszy odpowiedz

Hugon - 1 godzinę temu, *.chello.pl Występ trudny do oceny. Wydaje mi się, że to przynajmniej nie poziom europejskich pucharów odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Jeśli gościu marzyłeś o tym żeby być na boisku w europucharach to tak. Byłeś na boisku. Najsłabszy w Legii. odpowiedz

