Sparta Jarocin 17-10 Legia Warszawa

W meczu 4. kolejki 1. ligi Legia Warszawa przegrała ze Spartą Jarocin 10-17. Do przerwy legioniści przegrywali 0-7. Kolejne spotkanie rozegrają za tydzień z zespołem Rugby Wrocław.

Gg - 54 minuty temu, *.centertel.pl Szkoda wyniku, gra była wyrównana, szkoda trochę ,że przewaga Naszego młynu nie została wykorzystana, przez głupie błędy, w pierwszej połowie po 3 młynach drukowanych dla Nas , zawodnik pomylił linię końcową, szkoda, , głową do góry , gramy dalej odpowiedz

