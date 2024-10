Dobrzy Ludzie rozdali pluszaki w płońskim szpitalu

Kibice Legii, którzy organizowali w ostatnim czasie zbiórkę pluszaków dla młodych pacjentów, przekazali sporą partię zebranych maskotek na oddziale dziecięcym szpitala w Płońsku. "Była to nasza pierwsza i nie ostatnia wizyta. Dziękujemy personelowi za serdeczne przyjęcie" - informują Dobrzy Ludzie. A w najbliższych tygodniach odbędzie się kolejna, tym razem przedświąteczna zbiórka pluszaków, o szczegółach będziemy informować.

